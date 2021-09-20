Ấn Độ: 3.000 người tham dự tang lễ một con bò

Được biết, chú bò đực này đã sống cùng người dân trong làng hơn 20 năm qua và được họ yêu quý, chăm sóc như một thành viên trong gia đình.

Tại Ấn Độ, bò được xem là một loài vật linh thiêng, tượng trưng cho thần linh, hầu hết các bang tại quốc gia này đều cấm tiệt việc giết mổ bò. Tại bang Madhya Pradesh, bang lớn thứ 2 đất nước, thậm chí đã thành lập một khu vực riêng để chăm sóc cho chúng.

Mới đây, vào ngày 15/8 vừa qua, một sự việc khó tin liên quan sự tôn sùng bò đã xảy ra tại làng Kurdi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. 3.000 người dân tại đây đã tham gia vào lễ tang của một chú bò đực tên Babuji, họ tôn vinh nó như một người quan trọng trong ngôi làng vậy.

Babuji khi còn sống khỏe mạnh - Ảnh: VietNamNet

Khi được hỏi về lý do vì sao cái chết của một con bò lại ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, cư dân tại ngôi làng này trả lời rằng họ xem Babuji như là một thành viên trong gia đình, một "món quà từ thần thánh". Khi Babuji còn nhỏ, nó đã được tìm thấy khi đang đi lang thang tại một thánh địa của ngôi làng. Vì vậy, nhiều người thậm chí gọi nó là Nandi - một vị thần hộ mệnh trong đạo Hindu - thường được miêu tả là một con bò đực.

Tang lễ của Babuji lọng trọng đến nỗi trước khi chôn cất nó, dân làng đã tiến hành các nghi thức tôn giáo, họ cũng đã hỏa táng nó và thực hiện "rasam pagri" - một nghi lễ được dùng khi người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình qua đời.

Một chú bò tham dự lễ rước Jal Yatra ở Ahmedabad, Ấn Độ vào ngày 17/6/2019 - Ảnh: VietNamNet

Cách đây không lâu, vào tháng 5 vừa qua, với niềm tin về sự "thành thánh" của những con bò, nhiều người Ấn Độ còn phủ lên cơ thể mình phân và nước tiểu của bò vì họ cho rằng nó sẽ giúp họ tăng cường miễn dịch để chống lại Covid-19. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có công trình khoa học nào chứng minh được tính xác thực của phương pháp này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-do-3000-nguoi-tham-du-tang-le-mot-con-bo-425647.html