Bốn thành viên trong một gia đình ở Ấn Độ đã được tìm thấy trong tình trạng treo cổ, ngoài ra một em bé 9 tháng tuổi cũng chết vì đói.

Theo thông tin được đăng tải trên 163, bi kịch đã xảy ra với một gia đình người Ấn Độ. Vào đêm ngày 17/9, bốn thành viên trong một gia đình gồm 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng treo cổ. Ngoài ra, một em bé 9 tháng tuổi cũng được cho là chết vì đói, thi thể của em bé này được tìm thấy trong một căn phòng khác của ngôi nhà. Không chỉ vậy, một bé gái hai tuổi khác cũng được phát hiện bất tỉnh bên cạnh các thi thể. Trở về nhà sau 5 ngày sống bên ngoài, người đàn ông bàng hoàng phát hiện 4 thành viên trong gia đình chết trong tư thế treo cổ Cảnh sát địa phương cho biết, thi thể của một phụ nữ 51 tuổi, hai con gái của bà lần lượt 32 tuổi và 29 tuổi, con trai 25 tuổi và cháu trai 9 tháng tuổi đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Nguồn tin này cũng cho hay, cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh nào trong nhà.

Vụ việc này chỉ được phát hiện sau khi chồng của người phụ nữ lớn tuổi trở về nhà. Cảnh sát cho biết: “Ông ấy đã gọi cảnh sát, khi bước vào nhà ông ấy đã tìm thấy 5 thi thể. Đứa bé hai tuổi vẫn còn sống. Khi được tìm thấy các thi thể đã bắt đầu phân hủy". Chồng của nạn nhân lớn tuổi cho biết, con gái lớn của ông không muốn sống chung với bố mẹ chồng nên yêu cầu chồng chuyển đến một ngôi nhà khác. Ông không hài lòng khi con gái mình đưa ra những yêu cầu này với bố mẹ chồng. Một năm qua, con gái đều sống trong ngôi nhà này, điều này khiến cả nhà đều không vui. Không chỉ vậy, vợ ông cũng đã yêu cầu con gái út làm điều tương tự khi trở về nhà vào tháng 2. Người đàn ông này còn khai rằng, con trai của ông cũng có một số vấn đề. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành xác minh lời khai của người đàn ông này.

Bên cạnh đó, một em bé 9 tuổi cũng qua đời, nguyên nhân dẫn đến cái chết được cho là bị đói Người hàng xóm nói với cảnh sát, người đàn ông này và những thành viên khác trong gia đình thường xuyên cãi vã. Ngày 12/9, sau một cuộc cãi vã tương tự, người đàn ông đã bực bội ra khỏi nhà. Sau khi rời đi, anh ta không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại nào từ gia đình. Các chuyên gia pháp y nói với cảnh sát, có thể các nạn nhân đã tử vong 5 ngày trước khi được phát hiện. Được biết, hiện tại người chồng của nạn nhân lớn tuổi đang bị sốc, người này sẽ bị thẩm vấn ngay sau khi hồi phục.

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