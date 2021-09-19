Muốn đo chiều dài vùng kín, cậu bé 15 tuổi đã nhét dây cáp USB vào người dẫn đến kết quả đắng lòng

Thế giới 19/09/2021 19:43

Tò mò muốn đo chiều dài vùng kín, cậu bé 15 tuổi đã liều lĩnh làm ‘thí nghiệm’ và nhận về cái kết đắng lòng.

Theo 163, mới đây, một nam thanh niên 15 tuổi ở Anh bỗng dưng muốn làm một điều gì đó để đo chiều dài vùng kín của mình. Cậu thiếu niên này đã nhét sợi dây cáp USB vào niệu đạo của mình nhưng sau đó không thể lấy ra ngoài. Gia đình đã đưa cậu bé đi bệnh viện sau khi cậu đi tiểu ra máu.

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 Hình ảnh sợi dây cáp USB trong người của cậu bé 15 tuổi

Sau đó các bác sĩ đã lấy được sợi dây cáp ra ngoài nhưng không thể loại trừ những di chứng làm tổn thương niệu đạo, nhiễm trùng. Nguồn tin này cũng cho hay, không biết cậu bé 15 tuổi đã lấy cảm hứng từ đâu và bản thân cậu bé cũng không ngờ rằng sợi dây USB này lại bị xoắn lại và không thể lấy ra ngoài. Cuối cùng, khi đi tiểu ra máu, cậu bé mới dám nói với gia đình.

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 Cậu bé này không thể ngờ rằng sợi dây USB lại xoắn lại với nhau và chẳng thể lấy ra ngoài
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 Dù các bác sĩ đã lấy sợi dây ra ngoài nhưng trong tương lai cậu bé 15 tuổi sẽ phải đối diện với nhiều di chứng

Hiện tại, cậu bé 15 tuổi không có biểu hiện gì bất thường sau ca mổ, bệnh nhân hồi phục và xuất viện sau hai ngày nằm viện. Hai tuần sau đó, cậu bé quay trở lại bệnh viện tái khám thì chưa phát hiện vấn đề bất thường nào. Tuy ca mổ khá thành công ở thời điểm hiện tại nhưng sau này vẫn có thể có biến chứng ảnh hưởng đến tiểu tiện và dễ bị nhiễm trùng đường tiểu nên cậu bé được yêu cầu phải được tái khám liên tục.

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