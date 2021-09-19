Chú rể 17 tuổi cưới 2 cô dâu trong cùng một ngày, ngỡ ngàng với mối quan hệ của hai cô dâu

Thế giới 19/09/2021 15:46

Một thanh niên mới 17 tuổi đã kết hôn với hai cô dâu trong một buổi chiều, hai đám cưới chỉ diễn ra cách nhau 2 tiếng ngắn ngủi.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều áp dụng chế độ hôn nhân một vợ một chồng nhưng một vài nơi vẫn theo chế độ đa thê. Mới đây, một thanh niên 17 tuổi tại Indonesia đã tổ chức đám cưới với hai cô gái trong một buổi chiều. Được biết, hai đám cưới này chỉ diễn ra cách nhau hai tiếng đồng hồ.

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 Chú rể 17 tuổi kết hôn với hai cô gái cùng làng trong cùng một buổi chiều

Theo báo chí nước ngoài, vụ việc gây chú ý này xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Hôn lễ được tổ chức vào ngày 10/9, chú rể 17 tuổi đã kết hôn với hai cô dâu cùng làng trong cùng một ngày.

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 Hai đám cưới được tổ chức cách nhau 2 tiếng đồng hồ, hai cô dâu còn là chị em họ của nhau

Người đứng đầu ngôi làng này – Wildan Hakim cho biết, hai đám cưới chỉ diễn ra cách nhau hai tiếng đồng hồ. Đám cưới đầu tiên diễn ra lúc 1 giờ chiều và đám cưới còn lại được tổ chức lúc 3 giờ chiều. Hakim sau đó tiết lộ thêm, hiện tại chú rể không có việc làm, nếu không có ý định đọc tiếp, chú rể sẽ làm việc ở trang trại cùng với bố mẹ. Trong khi đó hai cô dâu vẫn còn đang đi học, thậm chí họ còn là chị em họ của nhau.

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