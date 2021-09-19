Bụng to như mang thai suốt một năm qua, cô gái 25 tuổi tưởng mình tăng cân nên đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và ngã ngửa với thứ bên trong cơ thể.
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Theo Mạng Hoàn Cầu, cô gái 25 tuổi Hiểu Lệ phát hiện bụng ngày một lớn cách đây hơn một năm, 6 tháng trở lại đây bụng cô to lên như sắp sinh. Hiểu Lệ đã thử nhiều phương pháp giảm cân nhưng bụng cô vẫn không ngừng phát triển. Bên cạnh đó cô còn gặp phải các triệu chứng như căng cứng và đầy hơi.
Cách đây không lâu, Hiểu Lệ đã đến bệnh viện của Đại học Y Quảng Châu để khám chữa bệnh. Khi các bác sĩ kiểm tra thì phát hiện có một khối u nang buồng trứng trong bụng Hiểu Lệ khiến bụng cô phình to bất thường. Được biết đường kính khối u này là 40 cm.
Bác sĩ điều trị nói rằng, khối u nang khổng lồ của Hiểu Lệ bắt nguồn từ buồng trứng bên phải. Nó rất lớn và đã phát triển tới xương sườn, chèn ép bàng quang, ruột và các cơ quan khác. Những khối u nang buồng trứng có kích thước như thế này quả thực hiếm gặp.
Sau khi xem xét chi tiết kết quả xét nghiệm của Hiểu Lệ, bác sĩ điều trị nhận định, bên trong khối u này rất có thể là chất lỏng, nó có kích thước khổng lồ như thể có một “túi nước” lớn trong bụng. Nếu không may bị vỡ, dịch bên trong sẽ ngấm vào vào các mô xung quanh của khoang chậu gây đau bụng dữ dội, thậm chí có thể bị sốc nên cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Vào ngày 13/9, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cho Hiểu Lệ, khối u nang được lấy ra hoàn toàn, sau khi được kiểm tra, các bác sĩ khẳng định nó “lành tính”, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Được biết, 15 lít chất lỏng được hút ra từ khối u nang khổng lồ này. Sau ca phẫu thuật, Hiểu Lệ giảm được 20 kg và đã được xuất viện vào ngày 17/9.