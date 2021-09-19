Không nhiễm COVID-19 nhưng cô nữ sinh 19 tuổi bị đuổi khỏi phòng thi vì một lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 19/09/2021 06:35

Một cô nữ sinh 19 tuổi đã bị đuổi khỏi phòng thi vì một lý do mà cô cho là ‘lố bịch’ đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội.

Theo India Express, một nữ sinh Ấn Độ 19 tuổi tên Tamuli và bố mình đã khởi hành từ nhà đến một thị trấn của bang Assam với khoảng cách 70 km để tham gia thi đại học. Vậy nhưng, cô gái đã bị giáo viên cấm vào phòng thi vì mặc quần đùi. Sau đó bố Tamuli vội vàng đi chợ mua cho con gái một cái quần dài nhưng không kịp giờ, vì vậy cô nữ sinh 19 tuổi đã phải quấn màn quanh chân. Sau đó, Tamuli nói rằng: “Đó là trải nghiệm nhục nhã nhất trong cuộc đời tôi”.

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 Giáo viên đã không cho Tamuli vào phòng thi vì mặc quần đùi đi thi

Bên ngoài phòng thi, cô gái 19 tuổi nói với các phóng viên: “Mặc quần đùi có phạm tội không? Tất cả các cô gái đều mặc quần đùi. Nếu họ không muốn chúng tôi mặc quần đùi, họ nên đề cập điều này trong các quy chế thi cử”. Được biết vụ việc này xảy ra trong kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức hôm 15/9.

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 Cô nữ sinh 19 tuổi cho biết đây là trải nghiệm nhục nhã nhất cuộc đời cô

Tamuli bức xúc nói tiếp: “Họ không kiểm tra xem các thí sinh có nhiễm COVID-19 và có đeo khẩu trang hay không, thậm chí còn không đo nhiệt độ nhưng họ lại kiểm tra quần đùi của thí sinh”. Trong hồ sơ thi không có quy định nào về trang phục của thi sinh nhưng giáo viên lại ngăn cản Tamuli vào phòng thi. Khi đó, cô gái đề nghị giáo viên nói chuyện với bố mình nhưng họ không có bất kỳ động tĩnh nào. Sự việc này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ.

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Từ khóa:   Ấn Độ cộng đồng mạng Ấn Độ kỳ thi tuyển sinh

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