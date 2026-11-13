Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/11/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 13/11/2026 21:30

Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ bước vào điềm lành may mắn "quý nhân phù trợ ba đời". Được quý nhân đánh giá cao nên bạn vô cùng may mắn, gặt hái được thành công dễ dàng hơn, tìm được cơ hội tốt để trở nên giàu có. Đặc biệt, với người làm ăn, phương diện tài lộc tiến triển khá tích cực. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các hoạt động đầu tư, buôn bán. 

Bên cạnh đó, thần tình yêu cũng sẽ mỉm cười với những người còn độc thân. Bạn có thể sẽ tìm được một người tri âm tri kỉ, hiểu những gì bạn đã trải qua và lắng nghe chân thành cảm xúc của bạn. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/11/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, đồng thời bạn cũng gặp được quý nhân, được tạo điều kiện, đưa đường dẫn lối giúp xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp và viên mãn hơn. Và đương nhiên, công việc suôn sẻ sẽ kéo theo tài vận dồi dào.

Về tình duyên, đây cũng là khoảng thời gian đánh dấu nhiều chuyển biến tốt trong chuyện tình cảm của người tuổi Mùi. Tình cảm gia đình được gắn kết, vợ chồng thêm hòa hợp, đôi lứa yêu nhau thêm mặn nồng, những mâu thuẫn nếu có cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân trong thời gian tới.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/11/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân, nên bạn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay.  Đó có thể là sự thăng tiến với công việc cũ, sự đổi mới với công việc mới hay một cơ hội học tập, hoặc chí ít cũng là một cơ hội đầu tư sinh lời. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi. 

Về vận trình tình cảm, bạn sẽ có một vài cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với ai đó tiềm năng, nhưng có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan tác động nên khả năng cao bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội hoặc người |gặp nhưng không ở lại". Do đó, bạn nên "mở lòng" mình nhiều hơn hay có những hành động mở đầu cho mối quan hệ như bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/11/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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