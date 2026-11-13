Lâm Tâm Như tiết lộ chuyện khó tin sau 10 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 13/11/2026 06:30

Sau 10 năm chung sống, Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ những thói quen sinh hoạt của ông xã Hoắc Kiến Hoa, thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả Trung Quốc.

Sau 10 năm chung sống, Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ những thói quen sinh hoạt của ông xã Hoắc Kiến Hoa, thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn được Sohu Entertainment đăng tải, nữ diễn viên hài hước cho biết chồng gần như không biết nấu ăn và cô chưa từng được thưởng thức món ăn do anh tự tay chế biến.

Theo chia sẻ của Lâm Tâm Như, khả năng bếp núc của Hoắc Kiến Hoa khá hạn chế. Nam diễn viên chỉ biết luộc sủi cảo hoặc nấu mì ăn liền. Những việc đơn giản như rót nước hay thu dọn bát đũa sau bữa ăn đã là cách anh hỗ trợ gia đình. Dù vậy, nữ diễn viên không tỏ ra phàn nàn mà kể lại câu chuyện với thái độ vui vẻ.

Lâm Tâm Như tiết lộ chuyện khó tin sau 10 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 1

Lâm Tâm Như còn tiết lộ ông xã đặc biệt yêu thích những món ăn quen thuộc như thịt xào đậu phụ khô và trứng xào cà chua. Dù thường xuyên thưởng thức, Hoắc Kiến Hoa vẫn không cảm thấy nhàm chán. Bản thân nữ diễn viên cũng chỉ bắt đầu học nấu ăn nghiêm túc trong thời gian dịch bệnh, khi gia đình hạn chế ra ngoài và ít đặt đồ ăn.

Theo Sohu, vợ chồng cô không phân chia việc nhà theo những quy tắc cố định. Cả hai linh hoạt hỗ trợ nhau tùy thuộc vào lịch trình công việc. Người có nhiều thời gian hơn sẽ chủ động chăm sóc gia đình.

Ngoài ra, Hoắc Kiến Hoa còn thường xuyên dành thời gian đưa đón con gái Tiểu Cá Heo đến trường khi không bận đóng phim. Lâm Tâm Như cho biết cô không có kế hoạch sinh thêm con và cũng không định hướng con gái trở thành thực tập sinh thần tượng tại Hàn Quốc. Cặp đôi muốn để bé phát triển tự nhiên, đồng thời hạn chế để con tiếp xúc quá nhiều với sự chú ý của công chúng.

Lâm Tâm Như tiết lộ chuyện khó tin sau 10 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 2

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quen biết qua bộ phim Tàu Điện Ngầm, sau khoảng một thập kỷ làm bạn mới phát triển tình cảm. Hai người công khai hẹn hò vào tháng 5/2016 và tổ chức đám cưới tại Bali, Indonesia, vào tháng 7 cùng năm.

Sau khi kết hôn, cả hai vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Lâm Tâm Như phát triển vai trò nhà sản xuất với dự án Hoa Đăng Sơ Thượng, trong khi Hoắc Kiến Hoa tiếp tục theo đuổi diễn xuất, gần đây gây chú ý với phim Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu.

Những chia sẻ đời thường của Lâm Tâm Như mang đến góc nhìn gần gũi về cuộc sống hôn nhân của cặp sao. Dù không thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng, cả hai vẫn duy trì sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái và tôn trọng công việc của đối phương.

Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bênh vực Lâm Tâm Như giữa ồn ào bị tố mắng chửi nhân viên

Hoắc Kiến Hoa lên tiếng bênh vực Lâm Tâm Như giữa ồn ào bị tố mắng chửi nhân viên

Hoắc Kiến Hoa mới đây thu hút sự chú ý khi công khai lên tiếng trước những cáo buộc nhắm vào bà xã Lâm Tâm Như. Tại buổi họp báo ra mắt phim Kỳ tích phòng cấp cứu ngày 10/11, nam diễn viên thẳng thắn phủ nhận thông tin nữ diễn viên từng mắng chửi nhân viên trang điểm, đồng thời khẳng định anh chưa bao giờ chứng kiến vợ có cách hành xử như vậy.

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