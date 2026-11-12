Lưu Hiểu Khánh đón sinh nhật bên chồng 84 tuổi và dàn sao đình đám

Do lượng khách mời quá đông, Lưu Hiểu Khánh quyết định tổ chức hai buổi tiệc riêng biệt để có thể tiếp đón mọi người chu đáo. Trong đó, sự xuất hiện của Vương Hiểu Ngọc ở tuổi 84 trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Tại buổi tiệc, doanh nhân dành nhiều lời trân trọng cho vợ, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm mà bạn bè dành cho nữ diễn viên.

Minh tinh Lưu Hiểu Khánh vừa tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 76 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), quy tụ đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong làng giải trí . Sự kiện thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội như Đường Quốc Cường, vợ chồng MC Chu Quân và đặc biệt là doanh nhân Vương Hiểu Ngọc, người chồng hiện tại của nữ diễn viên.

Ông nhận xét Lưu Hiểu Khánh là người có niềm đam mê lớn với công việc, luôn dành nhiều tâm huyết và nỗ lực trong mọi hoạt động. Vương Hiểu Ngọc cũng tiết lộ thường khuyên vợ không nên quá bận tâm đến những lời bàn tán bên ngoài mà hãy tập trung vào cuộc sống và công việc của bản thân.

Ở tuổi 76, Lưu Hiểu Khánh vẫn gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung và phong thái tự tin. Trong buổi tiệc đầu tiên, bà lựa chọn chiếc đầm đen thanh lịch, kết hợp vòng cổ ngọc trai sang trọng. Nữ diễn viên vui vẻ đi đến từng bàn nâng ly, thậm chí ngẫu hứng biểu diễn ca khúc Gặp nhau nhé các bạn trẻ để khuấy động không khí.

Ở buổi tiệc còn lại, minh tinh đổi sang trang phục caro đỏ trắng, khoe mái tóc ngắn năng động và vóc dáng cân đối. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước năng lượng và vẻ ngoài rạng rỡ của nữ nghệ sĩ.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Lưu Hiểu Khánh cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận. Bà từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân và vướng không ít tin đồn tình cảm. Năm 2024, nữ diễn viên từng bị tố có quan hệ ngoài luồng với một nhiếp ảnh gia kém 20 tuổi, chỉ hai năm sau khi kết hôn với doanh nhân Vương Hiểu Ngọc. Những thông tin này từng khiến cuộc hôn nhân của bà trở thành tâm điểm chú ý.

Sinh năm 1950 tại Trùng Khánh, Lưu Hiểu Khánh là một trong những minh tinh có ảnh hưởng của điện ảnh Trung Quốc. Bà nổi tiếng từ cuối thập niên 1970 qua các tác phẩm như Tiểu Hoa, Phù Dung trấn, Thiêu đốt Viên Minh Viên, đặc biệt là vai Võ Tắc Thiên mang tính biểu tượng.

Ngoài nghệ thuật, bà từng thành công trong lĩnh vực kinh doanh và lọt danh sách những phụ nữ giàu có tại Trung Quốc vào cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, năm 2002, sự nghiệp của nữ diễn viên gặp biến cố lớn vì bê bối trốn thuế và án tù. Sau đó, bà từng bước trở lại màn ảnh, sân khấu và các chương trình giải trí, tiếp tục duy trì sức hút dù đã bước sang tuổi ngoài 70.