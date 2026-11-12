Dương Tử liên tiếp đón tin vui ở tuổi 34, sự nghiệp thăng hoa sau thành công tại Bạch Ngọc Lan

Trong phim, Dương Tử đảm nhận vai Đổng Trúc Quân, nữ doanh nhân nổi tiếng trong lịch sử Thượng Hải. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời nhân vật có thật, khắc họa hành trình vượt qua nhiều biến cố để gây dựng sự nghiệp bằng bản lĩnh và nghị lực. Đây được xem là thử thách mới với Dương Tử khi cô phải thể hiện sự thay đổi về tâm lý, khí chất qua nhiều giai đoạn cuộc đời.

Mới đây, bộ phim Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai do Dương Tử và Âu Hào đóng chính tiếp tục gây chú ý khi tung trailer phiên bản tiếng Phổ thông vào ngày 11/11. Trước đó, tác phẩm cũng giới thiệu trailer sử dụng phương ngữ Thượng Hải, khiến khán giả tò mò về màn hóa thân của nữ diễn viên.

Khác với những hình tượng nữ chính ngôn tình quen thuộc, Đổng Trúc Quân là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và có nhiều trải nghiệm. Vì vậy, khán giả kỳ vọng vai diễn sẽ giúp Dương Tử tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa trên màn ảnh.

Sự quan tâm dành cho dự án mới đến trong thời điểm nữ diễn viên vừa trải qua một năm nhiều thành tựu. Tháng 6/2026, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan lần thứ 31 nhờ vai Bạch Cúc trong Sinh Mệnh Thụ. Đến ngày 11/11, Dương Tử tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Thiên Sứ lần thứ 22 của Liên hoan Truyền hình Trung Mỹ, cũng với vai diễn này.

Trước đó, Dương Tử từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Trường Tương Tư và Quốc Sắc Phương Hoa. Tuy nhiên, vai nữ cảnh sát tuần tra vùng cao Bạch Cúc trong Sinh Mệnh Thụ được xem là bước chuyển đáng chú ý, giúp cô thể hiện màu sắc diễn xuất trưởng thành hơn, đặc biệt ở dòng phim hiện thực.

Sau 27 năm hoạt động nghệ thuật, từ diễn viên nhí đến ngôi sao truyền hình sở hữu nhiều giải thưởng, Dương Tử đang từng bước làm mới hình ảnh bằng những vai diễn đa dạng. Với Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai, nữ diễn viên được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn khi thử sức với nhân vật có số phận và chiều sâu lịch sử.