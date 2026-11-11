'Chiết Ánh Trăng' gây thất vọng, Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chưa thể nối tiếp thành công của đàn chị

Áp lực dành cho tác phẩm càng lớn khi hai bộ phim cùng vũ trụ trước đó đều đạt thành tích nổi bật. Vụng Trộm Không Thể Giấu với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn từng tạo cơn sốt nhờ câu chuyện tình yêu thanh xuân ngọt ngào, chạm mốc 10.000 điểm nhiệt chỉ sau khoảng 30 giờ phát sóng. Tiếp đó, Khó Dỗ Dành do Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đóng chính cũng đạt cột mốc này sau khoảng 41 giờ, đồng thời ghi nhận mức nhiệt cao nhất 10.376 điểm trên Youku.

Theo số liệu thống kê lượt xem trong ba ngày đầu phát sóng, Chiết Ánh Trăng lần lượt đạt 5,28 triệu, 7,58 triệu và 7 triệu lượt xem. Sau khi tăng trưởng ở ngày thứ hai, lượng xem bất ngờ sụt giảm vào ngày tiếp theo. Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên các diễn đàn giải trí Trung Quốc, nhất là khi bộ phim từng được đặt nhiều kỳ vọng trước thời điểm ra mắt.

So với những thành tích kể trên, màn thể hiện của Chiết Ánh Trăng có phần lép vế. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng bộ phim chưa khai thác tốt lợi thế từ nguyên tác cũng như sức hút của hai diễn viên chính.

Một trong những vấn đề bị nhắc đến nhiều là chất lượng hình ảnh và âm thanh. Một số người xem nhận xét đoàn phim quá chú trọng xây dựng những khoảnh khắc lãng mạn giữa cặp đôi mà chưa quan tâm đúng mức đến tính logic của diễn biến. Hiệu ứng ánh sáng vàng xuất hiện thường xuyên cũng bị phàn nàn vì khiến gương mặt diễn viên thiếu tự nhiên. Bên cạnh đó, phần âm thanh và giọng thoại chưa đủ rõ ràng, ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi.

Việc lựa chọn diễn viên cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Lâm Nhất liên tục tham gia các dự án tình cảm hiện đại nhưng chưa có thành tích thực sự nổi bật, trong khi Lư Dục Hiểu vẫn cần thêm một vai diễn đủ sức tạo dấu ấn mạnh mẽ. Chiến lược quảng bá tập trung vào tương tác của hai diễn viên cũng bị cho là chưa giúp khán giả chú ý nhiều hơn đến nội dung phim.

Ngoài ra, lời giải thích rằng tác phẩm có nhịp kể chậm chưa thuyết phục được số đông. Theo một số ý kiến, tiết tấu không phải yếu tố quyết định nếu kịch bản đủ hấp dẫn và cách kể chuyện có chiều sâu.

Dẫu vậy, ba ngày đầu phát sóng vẫn chưa đủ để đánh giá toàn bộ thành công của Chiết Ánh Trăng. Bộ phim vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích nếu những tập tiếp theo tạo được điểm nhấn và giữ chân người xem. Tuy nhiên, với khởi đầu hiện tại, Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đang phải đối mặt với áp lực không nhỏ khi được đặt cạnh thành công quá lớn của hai tác phẩm tiền nhiệm.