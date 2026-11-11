Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2026: Trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào còn 136,5 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 135,3 triệu đồng, bán ra 139,3 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , giá vàng miếng SJC giảm, mất mức 140 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 136,5 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào còn 136,5 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 500.000 đồng, mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng…

Trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng thế giới có thời điểm lên quanh 4.125 USD/ounce, sau đó liên tục giảm mạnh, xuống vùng 4.013 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ.

Theo thông tin báo VietNamNet , lúc 6h16 ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay theo Kitco ở mức 4.033,3 USD/ounce (mua vào) và 4.035,3 USD/ounce (bán ra).

Lúc 22h ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.040 USD/ounce, giảm 101 USD/ounce, tương đương giảm 2,45%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 4.049 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,8%, tương ứng 295 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 10/11.

Giá vàng giảm mạnh chủ yếu do đồng USD và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cao hơn so với dự kiến. Chỉ số đồng USD tăng 0,45% lên 102,1 điểm.

Giá vàng chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng sau báo cáo lạm phát cao hơn dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%, dù đã giảm tốc so với mức tăng 0,6% trong tháng 9. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, cao hơn dự báo 0,2%. Đáng chú ý, lạm phát lõi duy trì mức tăng 0,3% trong ba tháng liên tiếp, cho thấy áp lực giá cả chưa hạ nhiệt rõ rệt.

Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ, chi phí nhà ở tăng 0,3%, thực phẩm tăng 0,5% và năng lượng tăng 0,7%. Giá xăng tăng 1%, điện tăng 0,9%.

Dữ liệu lạm phát mới nhất xuất hiện sau báo cáo việc làm tích cực của Mỹ. Tháng 10, nền kinh tế nước này tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn đáng kể mức dự báo 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4%.

Sự kết hợp giữa thị trường lao động vững chắc và lạm phát dai dẳng đang tạo thêm dư địa để Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trước báo cáo CPI, thị trường đã dự báo khoảng 84% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12. Sau khi dữ liệu được công bố, kỳ vọng tăng lãi suất tiếp tục được củng cố.

Phản ứng trước triển vọng chính sách tiền tệ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,94%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm đạt khoảng 4,69%. Lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn do kim loại quý không mang lại thu nhập cố định.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cũng tác động đến thị trường hàng hóa. Những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran và khả năng nối lại đàm phán ngoại giao khiến giá dầu tiếp tục suy yếu. Dầu Brent có thời điểm xuống dưới 90 USD/thùng, trước khi phục hồi lên khoảng 90,5 USD/thùng; dầu WTI giao dịch quanh 85,3 USD/thùng.

Trong những ngày tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến được công bố ngày 13/11, cùng các phát biểu của quan chức Fed. Những thông tin này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến của thị trường vàng, bạc thế.