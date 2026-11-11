Từ ngày 11 /11 đến ngày 21/11/2026, 3 con giáp tỷ sự hanh thông, gánh tiền còng lưng, thu lộc dồn dập, tiền đẻ ra tiền

Từ ngày 11 /11 đến ngày 21/11/2026, vận trình của Ngọ khởi sắc hơn hẳn. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm mỗi khi có vấn đề xảy ra trong công việc. Bản mệnh cũng giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo nên buôn bán khá đắt hàng. Thu nhập chính của Ngọ khá ổn. Có lẽ nay con giáp này thực sự may mắn và có được vận công việc, tài lộc tốt.

Vận tình duyên của tuổi Ngọ cũng có chiều hướng đi lên. Thái độ tự tin và chủ động giúp bản mệnh dễ ghi điểm trong mắt mọi người. Con giáp này đi đâu cũng ý tứ, khéo léo, nhanh miệng, hay được lòng người khó tính.

Con giáp tuổi Thân

Từ ngày 11 /11 đến ngày 21/11/2026, vận tài lộc của tuổi Thân nhìn chung khá hanh thông, rộng mở. Với người làm công ăn lương nguồn thu nhập ổn định, công việc tiến triển đúng theo dự định, nếu làm tốt còn có thể nhận thêm được một khoản tiền thưởng, hoa hồng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra con giáp này biết cách lập kế hoạch tài chính hợp lý, chi tiêu tiết kiệm nên cũng đã để dành cho mình một khoản kha khá đề phòng khi đau yếu, đói kém không phải nhờ vả vào người khác. Một người luôn chuẩn bị kỹ càng sẽ dễ đạt được thành công, không loại trừ chuyện tiền bạc.

Con giáp tuổi Mùi

Từ ngày 11 /11 đến ngày 21/11/2026, vận tài lộc của tuổi Thân nhìn chung khá hanh thông, rộng mở. Với người làm công ăn lương nguồn thu nhập ổn định, công việc tiến triển đúng theo dự định, nếu làm tốt còn có thể nhận thêm được một khoản tiền thưởng, hoa hồng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra con giáp này biết cách lập kế hoạch tài chính hợp lý, chi tiêu tiết kiệm nên cũng đã để dành cho mình một khoản kha khá đề phòng khi đau yếu, đói kém không phải nhờ vả vào người khác. Một người luôn chuẩn bị kỹ càng sẽ dễ đạt được thành công, không loại trừ chuyện tiền bạc.

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