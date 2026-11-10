Từ 11/11 đến 21/11, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, vàng bạc đầy nhà, đếm tiền mệt nghỉ, giàu có chạm đỉnh

Từ 11/11 đến 21/11, có quý nhân phù trợ. Tuổi Hợi không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với tuổi Hợi cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả.

Tuổi Hợi cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

Con giáp tuổi Tý

Từ 11/11 đến 21/11, Chính Quan trợ mệnh giúp công việc của người tuổi Tý đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính những nhiệm vụ hàng ngày được giao. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không nản chí.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân chưa tìm được cơ hội để ngỏ lời với người mình thầm mến, dù yêu thương rất nhiều nhưng có lẽ bạn vẫn nên đợi tới thời cơ thích hợp vẫn hơn. Đừng cố gượng ép bất cứ thứ gì trong tình cảm nếu không bạn sẽ là người tổn thương đấy.

Con giáp tuổi Sửu

Từ 11/11 đến 21/11, tuổi Sửu luôn cảm thấy tự tin vào năng lực của mình. Sự tự tin giúp con giáp này đặt ra những đích đến cao xa và nóng lòng chinh phục. Tuy nhiên, lập kế hoạch cần phải dựa trên năng lực của bản thân, chớ nên mơ ước quá viển vông mà tự tạo thành áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Người làm công ăn lương có một tháng khá thuận lợi. Bản mệnh có thể nhận được những nguồn thu từ những mối đầu tư trước đó. Hãy bình tĩnh chờ đợi cơ hội đến với mình, chớ nên vội vàng mà vướng vào những rắc rối bất ngờ.

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