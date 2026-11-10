Nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, được Thần Tài chấm sổ, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền nhiều cực, túi luôn rủng rỉnh

Nửa đầu tháng 10 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Tỵ nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên tuổi Tỵ sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Con giáp tuổi Mão

Nửa đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão có Lục Hợp quý nhân chỉ lối, đường tình cảm thăng hoa rực rỡ. Con giáp này sẽ đón nhiều tin vui về tình duyên, người độc thân đang có cơ hội “thoát ế” cực cao. Tình cảm gia đình được vun đắp qua từng ngày, yêu thương gắn bó, đoàn kết bên nhau. Gia đình là hậu phương vững chắc để những chú Mèo yên tâm phấn đấu cho công danh sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh doanh, chuyện làm ăn tiến triển tốt đẹp, các đối tác đều cảm nhận được thành ý của con giáp này, giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn. Vận may tài lộc của tuổi Mão cũng đến từ đây, hãy nắm giữ cơ hội của mình nhé.

Con giáp tuổi Thân

Nửa đầu tháng 10 âm lịch, Tài lộc trong tháng khá vượng, người tuổi Thân sẽ kiếm được một khoản kha khá xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Cục diện tam hội giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, được giới thiệu cho những cơ hội thích hợp để mở rộng kinh doanh hoặc tiếp xúc với những khách hàng, đối tác triển vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên có chuyển biến tích cực. Con giáp này có cơ hội mở rộng mối quan hệ, nhờ thế mà các mối quan hệ tình cảm yêu đương khởi sắc. Nếu còn độc thân, bản mệnh dần mở lòng hơn với những đối tượng tiếp xúc mình và hiểu được cảm giác hạnh phúc khi có một người luôn quan tâm, chăm sóc đến mình.

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