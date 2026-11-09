Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ khi chính thức bước qua tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua tháng 10 âm lịch, Tam Hợp mang lại cho con giáp tuổi Mùi nhiều cơ hội quây quần bên gia đình nhỏ cùng người thân. Nhờ đó mà bạn có thể tận hưởng hạnh phúc của mình một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Tránh đổ lỗi trong ngày có Thiên Quan vì nó càng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn bạn tưởng. Ngay cả việc trách phạt ai đó lúc này bạn cũng cảm thấy rằng không mang lại lợi ích nào cả. 

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số cách thức mà bạn đang áp dụng trong việc cải thiện sức khỏe có thể không được như mong đợi. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn cần thay đổi chứ không phải suy nghĩ tiêu cực hay chán nản vì cơ thể chưa được đẹp của mình.

Con giáp tuổi Ngọ

Bước qua tháng 10 âm lịch, tuổi Ngọ có cát tinh chiếu mệnh nên sẽ đòi lại được quyền lợi trong công việc, tự tin đứng trước đám đông để thể hiện năng lực. Bạn tập trung phát triển công việc, vừa bớt sân si với người khác nên có thêm kinh tế cho mình, cuộc sống dành cho công việc khiến bạn thoải mái. 

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp nhờ sự nâng đỡ từ Thực Thần, làm ăn ký kết hợp đồng nhanh như gió, buôn bán nhanh hết hàng, có lãi hơn mọi ngày. Nhiều bạn còn được người thân, khách hàng cho quà hoặc cấp trên cho tiền thưởng nóng. 

Con giáp tuổi Mão 

Bước qua tháng 10 âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Mão thuận lợi. Người làm kinh doanh làm ăn tiến triển tốt đẹp, việc hợp tác với các đối tác trở nên suôn sẻ hơn. Vận may tài lộc của bản mệnh cũng đến từ đây, hãy nắm giữ cơ hội của mình. Với người làm công ăn lương, con giáp này được đánh giá cao về năng lực cá nhân cũng như tinh thần cống hiến hết mình vì công việc.

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, đường tình cảm của bản mệnh cũng thăng hoa rực rỡ. Tình cảm gia đình được vun đắp, thêm yêu thương gắn bó. Gia đình là hậu phương vững chắc để bản mệnh yên tâm phấn đấu cho công danh sự nghiệp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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