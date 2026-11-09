Điền Hi Vi gây tiếc nuối với cái kết gây tranh cãi của 'Gả Kim Thoa', khán giả mong có phần 2

Sao quốc tế 09/11/2026 09:00

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính đã chính thức khép lại, nhưng câu chuyện về nữ chính Ngụy Nhiêu vẫn khiến khán giả bàn luận sôi nổi. Đạt 7,0 điểm trên Douban, tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ nội dung hấp dẫn và diễn xuất của dàn diễn viên. Tuy nhiên, đoạn kết bỏ ngỏ cũng khiến không ít người xem tiếc nuối, đồng thời đặt kỳ vọng vào khả năng sản xuất mùa thứ hai.

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính đã chính thức khép lại, nhưng câu chuyện về nữ chính Ngụy Nhiêu vẫn khiến khán giả bàn luận sôi nổi. Đạt 7,0 điểm trên Douban, tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ nội dung hấp dẫn và diễn xuất của dàn diễn viên. Tuy nhiên, đoạn kết bỏ ngỏ cũng khiến không ít người xem tiếc nuối, đồng thời đặt kỳ vọng vào khả năng sản xuất mùa thứ hai.

Tranh cãi chủ yếu xuất phát từ việc bộ phim dừng lại đúng thời điểm cuộc chiến quyền lực của Ngụy Nhiêu bước vào giai đoạn căng thẳng. Nhiều xung đột chính trị chưa được giải quyết, số phận các nhân vật quan trọng vẫn còn bỏ ngỏ. Một bộ phận khán giả cho rằng nhà sản xuất đã xử lý phần kết quá vội vàng. Ngược lại, cũng có ý kiến đánh giá cách kết thúc này giúp nhân vật nữ chính thoát khỏi mô-típ viên mãn quen thuộc của dòng phim cổ trang thần tượng.

Điền Hi Vi gây tiếc nuối với cái kết gây tranh cãi của 'Gả Kim Thoa', khán giả mong có phần 2 - Ảnh 1Điền Hi Vi gây tiếc nuối với cái kết gây tranh cãi của 'Gả Kim Thoa', khán giả mong có phần 2 - Ảnh 2

Đáng chú ý, hai tình tiết trong tập cuối đang trở thành tâm điểm bàn luận. Sau khi hoàng đế Lưu Sóc qua đời vì âm mưu của Phúc Vương, Ngụy Nhiêu phải đối mặt với tình thế chính trị phức tạp. Bước ngoặt xuất hiện khi Hồng Tuyến, em dâu của cô, tiết lộ đang mang thai con của Lưu Sóc. Đứa trẻ chưa chào đời lập tức trở thành quân bài quan trọng giúp Ngụy Nhiêu bảo vệ huyết mạch hoàng thất và củng cố vị thế. Tuy nhiên, tương lai của đứa trẻ, đặc biệt là khả năng kế vị ngai vàng, vẫn chưa có lời giải đáp.

Tình tiết thứ hai nằm ở cảnh cuối phim, khi Ngụy Nhiêu trong thân phận Hộ quốc Trưởng công chúa thay hoàng đế tiếp kiến bá quan văn võ. Trước thái độ bất phục của các đại thần, cô bước lên bậc thềm và tuyên bố: "Ta sẽ có cách khiến bọn họ thần phục". Câu nói này được xem như lời mở đầu cho một cuộc đấu trí mới, nhưng bộ phim lại dừng lại ngay sau đó.

Điền Hi Vi gây tiếc nuối với cái kết gây tranh cãi của 'Gả Kim Thoa', khán giả mong có phần 2 - Ảnh 3

Vì vậy, nhiều khán giả liên tục đề nghị nhà sản xuất thực hiện phần tiếp theo. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức về việc Gả Kim Thoa được phê duyệt mùa 2. Tác phẩm vốn chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đã hoàn thành của tác giả Tiếu Giai Nhân, không có phần truyện tiếp nối. Nếu muốn đưa Ngụy Nhiêu trở lại màn ảnh, ê-kíp sẽ phải xây dựng một tuyến nội dung hoàn toàn mới.

Trong khi đó, thông tin về dự án Giữ Kim Thoa cũng khiến người xem chú ý. Tuy nhiên, đây là tác phẩm độc lập, không phải phần 2 chính thức của Gả Kim Thoa. Khả năng hai bộ phim có sự kết nối thông qua nhân vật khách mời vẫn chỉ dừng ở kỳ vọng của khán giả.

Với sức hút của Điền Hi Vi và nhân vật Ngụy Nhiêu, mong muốn được chứng kiến câu chuyện tiếp tục là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhà sản xuất, đặc biệt là khả năng xây dựng kịch bản đủ sức thuyết phục sau khi nguyên tác đã khép lại.

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