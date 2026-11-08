Hồ Hạnh Nhi trở lại giảng đường ở tuổi 47, muốn lấn sân viết kịch bản và đạo diễn

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Hạnh Nhi quyết định trở lại trường học để theo đuổi lĩnh vực sản xuất phim và truyền hình. Ở tuổi 47, nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) thừa nhận đang trải qua cảm giác khủng hoảng tuổi trung niên và mong muốn làm mới bản thân bằng những thử thách nghề nghiệp mới.

Theo HK01, Hồ Hạnh Nhi hiện tham gia một khóa đào tạo về sản xuất phim và truyền hình. Nữ diễn viên đã có khoảng một tháng làm quen với môi trường học tập cũng như các bạn cùng lớp. Đây là quyết định được cô đưa ra sau khi nhận thấy bản thân cần mở rộng giới hạn nghề nghiệp, thay vì chỉ tiếp tục hoạt động trong vai trò diễn viên. Thời gian qua, dù bận rộn chăm sóc ba con trai, Hồ Hạnh Nhi vẫn duy trì tần suất hoạt động nghệ thuật khá tốt. Cô góp mặt trong nhiều dự án như Tích Hoa Chỉ, Thẩm Phán Sinh Tử, Trở Về Nguồn Cội, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn và gần đây là Thượng Công Chúa. Tuy nhiên, những thành tựu trong diễn xuất dường như chưa đủ để nữ nghệ sĩ cảm thấy thỏa mãn.

Chia sẻ về quyết định đi học, Hồ Hạnh Nhi cho biết cô bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên. Đúng lúc đó, một cơ hội học tập xuất hiện và cô quyết định nắm bắt để bổ sung kiến thức, tìm kiếm hướng phát triển mới. Mục tiêu của nữ diễn viên không chỉ là trau dồi kỹ năng chuyên môn mà còn thử sức với công việc viết kịch bản và đạo diễn.

Câu chuyện được Hồ Hạnh Nhi chia sẻ tại buổi ra mắt phim điện ảnh Đệ Tứ Mạc, có sự tham dự của Phùng Đức Luân, Châu Tú Na và Viên Lễ Lâm. Tại sự kiện, Phùng Đức Luân còn hỏi thăm tiến độ hoàn thành luận văn của nữ diễn viên. Anh cho rằng việc trở lại trường học khi trưởng thành không đơn thuần là tiếp thu kiến thức, mà còn giúp mỗi người tìm lại niềm say mê và nhiệt huyết học hỏi. Hồ Hạnh Nhi hài hước nhận xét Phùng Đức Luân hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò giảng viên. Châu Tú Na cũng hưởng ứng, cho biết sẵn sàng đăng ký nếu nam đạo diễn mở lớp, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với anh trong các dự án điện ảnh. Đáng chú ý, ngày 6/11 cũng là sinh nhật Hồ Hạnh Nhi. Trong ngày đặc biệt, nữ diễn viên vẫn dành thời gian tham gia khóa học trước khi trở về sum họp cùng gia đình. Ở tuổi 47, lựa chọn này cho thấy cô vẫn giữ tinh thần cầu tiến và mong muốn khám phá những khả năng mới, ngay cả khi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong làng giải trí.

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Chồng của nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi, doanh nhân Philip Lee (Lý Thừa Đức), đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau cuộc gặp bất ngờ với Huỳnh Tông Trạch – bạn trai cũ từng gắn bó với vợ anh suốt nhiều năm.

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