Hồ Hạnh Nhi tặng Hồ Định Hân cặp vòng vàng song hỷ khiến dân tình trầm trồ

Cô bông đùa: 'Chị gái tốt quả nhiên là người nói được làm được. Cô ấy thật sự đã tặng cho tôi một đôi vòng long phượng làm quà. Dù giá vàng có cao thế nào, tôi cũng sẽ giữ gìn cẩn thận! Cảm ơn chị nha! Haha! Lần sau tôi sẽ đeo nó khi biểu diễn mới được'.

Hồ Hạnh Nhi bình luận trong bài viết của bạn thân: 'Có thể tự tay đeo đôi vòng long phượng này cho em, mình thật sự rất xúc động và vui mừng'.

Vòng tay rồng phượng được làm từ vàng nguyên chất với họa tiết tinh xảo, tượng trưng cho sự cát tường và may mắn, là món quà cưới truyền thống của Hong Kong để cầu chúc cho đôi vợ chồng mới cưới có hôn nhân hạnh phúc. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 25/10, Hồ Hạnh Nhi từng nói đùa 'giá vàng dạo này rất cao', nhưng cô vẫn giữ lời hứa với đàn em thân thiết, khiến khán giả thích thú.

Hôm 6/10, Hồ Định Hân thông báo đã kết hôn bí mật với bạn trai ngoài ngành giải trí tại New Zealand. Chú rể là bác sĩ phẫu thuật, từng tham gia các hoạt động cứu trợ y tế không biên giới. Hai người gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn và công khai mối quan hệ cuối năm 2024.

Hồ Hạnh Nhi và Hồ Định Hân chụp ảnh chung năm 2014. Họ gặp nhau năm 2004 khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình 'Twin of Brothers'. Lúc đó, Hồ Hạnh Nhi đã là nữ diễn viên chính, còn Hồ Định Hân vẫn chỉ là nữ diễn viên phụ. Tuy nhiên, nhờ tính cách tương đồng, hai người đã xây dựng một tình bạn sâu sắc.

Diễn viên Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, vào nghề bằng giải á hậu Hong Kong năm 1999. Cô từng ở trong nhóm Ngũ đại hoa đán của TVB giai đoạn cuối thập niên 2000 - đầu thập niên 2010, cùng Dương Di, Từ Tử San, Chung Gia Hân, Trần Pháp Lai.

Hồ Định Hân là ngôi sao tên tuổi TVB, từng đóng 'Anh hùng thành trại', 'Cộng sự', 'Thâm cung tâm kế', 'Chơi với ma'... Gần đây, cô đóng phần 2 phim TVB 'Người hùng blouse trắng', 'No Return'... Phim 'Nữ anh hùng' cô đóng chính sẽ khởi chiếu vào ngày 21/10. Diễn viên hai lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của TVB. Ngoài ra cô tham gia các chương trình tạp kỹ, được khán giả yêu quý.