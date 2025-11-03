Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM

Đời sống 03/11/2025 05:30

Ngày 2/11, một ngày sau khi thi thể được phát hiện trong cốp ô tô, gia đình N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TPHCM) đã hoàn tất hậu sự cho cô gái xấu số.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 2-11, sau một ngày liên quan vụ "phát hiện xác chết nữ giới trong cốp ô tô", Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y và tiến hành làm rõ thêm một số tình tiết liên quan.

Liên quan vụ việc, cha chị N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh - nạn nhân chết trong ô tô được phát hiện vào ngày 1-11) cho biết chị là con út trong gia đình có 3 con.

Chị L. từng làm tại một ngân hàng nhưng sau dịch COVID-19 nghỉ việc, ở nhà bán hàng online. Gần đây chị có dấu hiệu trầm cảm, tinh thần không được ổn định, hay cười một mình.

Người cha cho biết tối 28-10, chị L. tự động mở cửa đi bộ ra đường. Tuy đã lớn nhưng thường ngày chị được ba mẹ hoặc chị chở đi, không đi một mình.

Ngay lập tức, người cha cùng người con gái lớn lấy xe máy đuổi theo nhưng không thấy tung tích. Sau đó ông chở con gái đầu về nhà rồi cùng vợ tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm. 

Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM - Ảnh 1
Phát hiện thi thể cô gái trong ô tô màu đen - Ảnh: VietNamNet

Đến rạng sáng 29-10, gia đình ông đã đến Công an xã Đông Thạnh trình báo về việc con gái đi mất tích. Do sự việc mới xảy ra vài giờ nên công an xã chỉ ghi nhận.

Trong đêm 29-10, ông cùng con gái và vợ tiếp tục đi tìm nhiều lần với hy vọng tìm được con. Ông cho biết có hai lần đi ngang ô tô đậu ven đường nhưng không thấy động tĩnh gì. Ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt chỉ cách nhà ông khoảng 700m.

Đến hôm sau (30-10), gia đình nhờ những người dân xung quanh trích xuất camera dọc các tuyến đường xác định hướng đi của chị. Ông có xem camera vị trí gần ô tô, có thấy bóng dáng chị L. nhưng không rõ ràng. Hôm sau nữa, gia đình cũng cố gắng đi tìm nhưng vô vọng.

Liên tiếp 4 ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, sáng 1-11, người cha chở con gái đầu đi làm và định mang ảnh chị L. đến Công an xã Đông Thạnh xác lập biên bản về việc con gái mất tích, chính thức nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Dọc đường về ông thấy đám đông người dân đứng xem vụ việc phát hiện thi thể cô gái trong ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt. Linh cảm chẳng lành, ông xin phép công an xã cho vào gần để xem, nhận dạng và điếng người khi xác định đó chính là con gái mình.

Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM - Ảnh 2
Cơ quan chức năng phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Đẹt để điều tra hiện trường vào sáng 1/11 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, cả cha và mẹ của L. đều nói rằng, họ hiểu bệnh tình của con, đã làm việc với cơ quan công an và chấp nhận khả năng cái chết của cô xuất phát từ yếu tố cá nhân. Song đến giờ, gia đình vẫn không hiểu vì sao cô lại tử vong trong cốp xe ô tô đậu ven đường.

Được biết, công an đã mời chủ xe ô tô lên làm việc để lấy lời khai và tìm hiểu về kết cấu, đặc điểm của xe.

Chủ xe cho biết, từ tối 27/10 cho đến khi phát hiện ra vụ việc, ông đậu ô tô trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, cách nhà chừng 50m. Ông khẳng định không hề quen biết L. và không hiểu vì sao cô lại tử vong trong cốp xe của mình.

Theo kết quả giám định pháp y của Công an TPHCM, thi thể của L. không có dấu vết tác động bởi ngoại lực, bị phù nề, đang trong quá trình phân hủy và không có dấu hiệu án mạng.

Công an nhận định, có khả năng khi L. trong trạng thái tinh thần không ổn định, đã tự mở cốp xe và chui vào bên trong. Sau đó, cô gái bị mắc kẹt, ngạt khí dẫn đến tử vong.

Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ các tình tiết để có thông báo chính thức với gia đình nạn nhân.

Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà

Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà

Giữa lúc khủng hoảng giá nhà ở lan rộng trên toàn cầu, nhiều người trẻ đang tìm cách “thách thức” thị trường bất động sản bằng việc tìm kiếm những chỗ ở khác thường, từ sống trong thùng rác, trên máy bay cũ cho đến những căn hộ chỉ vỏn vẹn 2m².

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể trong cốp xe thi thể cô gái tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/11/2025, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, gánh lộc rủng rỉnh về nhà, may mắn hóa thành phượng hoàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/11/2025, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, gánh lộc rủng rỉnh về nhà, may mắn hóa thành phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 4/11/2025, Thần Tài tặng tài lộc, quý nhân đón vận may, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, sự nghiệp thành công tới tấp

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/11/2025, Thần Tài tặng tài lộc, quý nhân đón vận may, 3 con giáp tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, sự nghiệp thành công tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Ba 4/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tỵ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân công việc trì trệ, nợ nần khó trả nổi

Tử vi thứ Ba 4/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tỵ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân công việc trì trệ, nợ nần khó trả nổi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/11/2025, 3 con giáp cát tinh hạ thế, ngập tràn của cải và tình yêu, Phát Tài cực mạnh, sống trong Phú Quý Vinh Hoa

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/11/2025, 3 con giáp cát tinh hạ thế, ngập tràn của cải và tình yêu, Phát Tài cực mạnh, sống trong Phú Quý Vinh Hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 3/11/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng hôm nay, thứ Hai 3/11/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ thi thể cô gái phân hủy ở cốp ô tô ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Không ngờ, loại rau thơm phức bán đầy chợ Việt lại là dược liệu quý ít người biết đến

Không ngờ, loại rau thơm phức bán đầy chợ Việt lại là dược liệu quý ít người biết đến

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông, có thể mạnh tới cấp 14 ở Biển Đông

Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông, có thể mạnh tới cấp 14 ở Biển Đông

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 3/11/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Sau hôm nay, thứ Hai 3/11/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Tử vi tuần mới từ 3/11 đến 9/11, 3 con giáp này số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung Tài nở Lộc, giàu sang bất ngờ ập đến

Tử vi tuần mới từ 3/11 đến 9/11, 3 con giáp này số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung Tài nở Lộc, giàu sang bất ngờ ập đến

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

Bàng hoàng thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường ở trung tâm TP.HCM

Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông, có thể mạnh tới cấp 14 ở Biển Đông

Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông, có thể mạnh tới cấp 14 ở Biển Đông

Thông tin mới về vụ án mạng rúng động ở Đắk Lắk: Hé lộ tính cách của nghi phạm và mối quan hệ với bà con hàng xóm

Thông tin mới về vụ án mạng rúng động ở Đắk Lắk: Hé lộ tính cách của nghi phạm và mối quan hệ với bà con hàng xóm

Lũ lụt miền Trung vẫn phức tạp, biển Đông sắp đón bão số 13

Lũ lụt miền Trung vẫn phức tạp, biển Đông sắp đón bão số 13

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích

Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích