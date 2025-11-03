Liên quan vụ việc, cha chị N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh - nạn nhân chết trong ô tô được phát hiện vào ngày 1-11) cho biết chị là con út trong gia đình có 3 con.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 2-11, sau một ngày liên quan vụ "phát hiện xác chết nữ giới trong cốp ô tô", Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y và tiến hành làm rõ thêm một số tình tiết liên quan.

Người cha cho biết tối 28-10, chị L. tự động mở cửa đi bộ ra đường. Tuy đã lớn nhưng thường ngày chị được ba mẹ hoặc chị chở đi, không đi một mình.

Chị L. từng làm tại một ngân hàng nhưng sau dịch COVID-19 nghỉ việc, ở nhà bán hàng online. Gần đây chị có dấu hiệu trầm cảm, tinh thần không được ổn định, hay cười một mình.

Ngay lập tức, người cha cùng người con gái lớn lấy xe máy đuổi theo nhưng không thấy tung tích. Sau đó ông chở con gái đầu về nhà rồi cùng vợ tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm.

Phát hiện thi thể cô gái trong ô tô màu đen - Ảnh: VietNamNet

Đến rạng sáng 29-10, gia đình ông đã đến Công an xã Đông Thạnh trình báo về việc con gái đi mất tích. Do sự việc mới xảy ra vài giờ nên công an xã chỉ ghi nhận.

Trong đêm 29-10, ông cùng con gái và vợ tiếp tục đi tìm nhiều lần với hy vọng tìm được con. Ông cho biết có hai lần đi ngang ô tô đậu ven đường nhưng không thấy động tĩnh gì. Ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt chỉ cách nhà ông khoảng 700m.

Đến hôm sau (30-10), gia đình nhờ những người dân xung quanh trích xuất camera dọc các tuyến đường xác định hướng đi của chị. Ông có xem camera vị trí gần ô tô, có thấy bóng dáng chị L. nhưng không rõ ràng. Hôm sau nữa, gia đình cũng cố gắng đi tìm nhưng vô vọng.

Liên tiếp 4 ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, sáng 1-11, người cha chở con gái đầu đi làm và định mang ảnh chị L. đến Công an xã Đông Thạnh xác lập biên bản về việc con gái mất tích, chính thức nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Dọc đường về ông thấy đám đông người dân đứng xem vụ việc phát hiện thi thể cô gái trong ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt. Linh cảm chẳng lành, ông xin phép công an xã cho vào gần để xem, nhận dạng và điếng người khi xác định đó chính là con gái mình.

Cơ quan chức năng phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Đẹt để điều tra hiện trường vào sáng 1/11 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, cả cha và mẹ của L. đều nói rằng, họ hiểu bệnh tình của con, đã làm việc với cơ quan công an và chấp nhận khả năng cái chết của cô xuất phát từ yếu tố cá nhân. Song đến giờ, gia đình vẫn không hiểu vì sao cô lại tử vong trong cốp xe ô tô đậu ven đường.

Được biết, công an đã mời chủ xe ô tô lên làm việc để lấy lời khai và tìm hiểu về kết cấu, đặc điểm của xe.

Chủ xe cho biết, từ tối 27/10 cho đến khi phát hiện ra vụ việc, ông đậu ô tô trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, cách nhà chừng 50m. Ông khẳng định không hề quen biết L. và không hiểu vì sao cô lại tử vong trong cốp xe của mình.

Theo kết quả giám định pháp y của Công an TPHCM, thi thể của L. không có dấu vết tác động bởi ngoại lực, bị phù nề, đang trong quá trình phân hủy và không có dấu hiệu án mạng.

Công an nhận định, có khả năng khi L. trong trạng thái tinh thần không ổn định, đã tự mở cốp xe và chui vào bên trong. Sau đó, cô gái bị mắc kẹt, ngạt khí dẫn đến tử vong.

Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ các tình tiết để có thông báo chính thức với gia đình nạn nhân.