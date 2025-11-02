Thông tin MỚI vụ cô gái tử vong trong cốp ô tô ở TP.HCM: Thi thể không có dấu hiệu tác động của ngoại lực

Đời sống 02/11/2025 05:10

Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã khám nghiệm pháp y thi thể cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh) gây xôn xao dư luận, Công an TPHCM cho biết qua khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân không có dấu hiệu tác động ngoại lực, khả năng không phải án mạng.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là N.H.L. (27 tuổi, trú tại địa phương). Công an nhận định, cô gái có biểu hiện bất thường và có thể bằng cách nào đó đã chui vào ô tô nhưng không thoát ra được, dẫn đến ngạt thở, tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ các tình tiết liên quan đến cái chết của L., đồng thời phối hợp với chủ xe và người thân nạn nhân để điều tra nguyên nhân và lý do thi thể nằm trong cốp ô tô.

Thông tin MỚI vụ cô gái tử vong trong cốp ô tô ở TP.HCM: Thi thể không có dấu hiệu tác động của ngoại lực - Ảnh 1
Hiện trường vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 11/1, người dân phát hiện thi thể cô gái trong chiếc ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt xã Đông Thạnh, TPHCM.

Cảnh sát địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, xử lý vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, chủ xe cho biết, chiếc ô tô được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10 đến nay. Sáng 1/11, chủ xe dọn dẹp gần chiếc ô tô thì ngửi thấy mùi hôi thối và kính xe bị bể.

Lúc này, chủ nhà mở cốp xe kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể của một cô gái. Chủ xe khai không biết danh tính nạn nhân cũng như vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, nhà chức trách xác định chiếc xe đậu từ tối 27/10, như chủ xe khai nhận. Đồng thời, trong quá trình xác minh danh tính thi thể cô gái, nhà chức trách nắm thông tin có một gia đình cư trú tại địa phương tìm con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày. Sau khi được cho nhận dạng, người nhà xác định đó là thân nhân của họ.

