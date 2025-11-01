Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Đời sống 01/11/2025 13:54

Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai chủ xe và những người liên quan, điều tra vụ thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô.

Theo thông tin từ báo Dân trí, làm việc với cơ quan công an, chủ xe cho biết, chiếc ô tô được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10 đến nay. Sáng 1/11, chủ xe dọn dẹp gần chiếc ô tô thì ngửi thấy mùi hôi thối và kính xe bị bể.

Lúc này, chủ nhà mở cốp xe kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể của một cô gái. Chủ xe khai không biết danh tính nạn nhân cũng như vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô.

Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM - Ảnh 1
Cảnh sát đưa thi thể cô gái về nhà xác để giám định nguyên nhân tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, nhà chức trách xác định chiếc xe đậu từ tối 27/20, như chủ xe khai nhận. Đồng thời, trong quá trình xác minh danh tính thi thể cô gái, nhà chức trách nắm thông tin có một gia đình cư trú tại địa phương tìm con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày. “Sau khi cho gia đình nhận dạng, người nhà xác định đó là thân nhân của họ”, một cán bộ điều tra cho biết.

Cảnh sát đã đưa thi thể cô gái về nhà xác để tiến hành giám định pháp y nguyên nhân tử vong. Đồng thời, cơ quan chức năng làm rõ tình tiết nạn nhân nằm trong cốp ô tô.

Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM - Ảnh 2
Chiếc ô tô đậu ven đường, trong cốp xe có chứa thi thể cô gái - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, người dân phát hiện thi thể cô gái trong chiếc ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh, TPHCM. Cảnh sát địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, xử lý vụ việc.

Nghe thông tin, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh hiện trường để theo dõi. Cảnh sát đã cắt cử lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự.

