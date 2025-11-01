1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt là bao nhiêu tiền?

Hai năm sau, nữ diễn viên tiếp tục lập Công ty Ánh Việt, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, in ấn và tổ chức sự kiện. Với vai trò Tổng giám đốc, nữ diễn viên này là một trong số ít nghệ sĩ tiên phong bước ra thương trường khi thị trường truyền thông Việt Nam còn sơ khai. Tuy nhiên sau đó Trương Ngọc Ánh chuyển nhượng quyền điều hành Ánh Việt, tập trung đầu tư Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng, mở rộng sang lĩnh vực mới.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm mới bắt đầu kinh doanh, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng gây chú ý khi sáng lập nhà hàng Java vào năm 1997 - thời điểm mô hình cà phê và đồ ăn nhanh còn rất mới ở Việt Nam và sở hữu một công ty xuất nhập khẩu bột mì

Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh vào năm 2015, Đất Rồng cho biết vốn điều lệ của công ty đạt 100 tỉ đồng, song thông tin về cơ cấu cổ đông và tỉ lệ sở hữu cụ thể không được công bố.

Theo thông tin từ Phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, Công ty TNHH Đất Rồng được lập vào tháng 4-2008, có trụ sở tại TP.HCM. Trương Ngọc Ánh giữ vai trò Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh thời điểm trước khi bị bắt - Ảnh: Facebook nhân vật

Đến tháng 6-2020, vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Đất Rồng được chuyển từ bà Ánh sang ông Đặng Minh Đức (sinh năm 1984). Tuy nhiên cũng chính những hoạt động tại doanh nghiệp bất động sản này, lại khiến bà Ánh rơi vào vòng lao lý.

Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, quận Phú Nhuận) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp thông qua việc kêu gọi vốn đầu tư các dự án bất động sản, trong đó nổi bật là dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ).

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện pháp luật. Trong quá trình điều hành, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án, trong đó riêng Indochine Tower nhận được 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).

1.458 lượng vàng Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch là 1.458 lượng vàng. Theo giá vàng SJC tối ngày 31/10/2025 (148,4 triệu đồng/lượng), tổng giá trị số vàng chiếm đoạt tương đương khoảng gần 217 tỷ đồng.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan chức năng - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 04 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.