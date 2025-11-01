Nguyễn Thị Lê được xác định là kẻ đã nhẫn tâm ném con trai 1 tuổi của mình xuống giếng sâu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 1/11, thông tin từ Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) điều tra, làm rõ và xử lý một người phụ nữ có hành vi giết con ruột.

Người bị tạm giữ là Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao). Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31.10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo về việc cháu L (1 tuổi, con ruột của Lê) bị mất tích không rõ nguyên nhân.

Sau khi tiến hành xác minh, lấy lời khai những người thân trong gia đình, lực lượng công an xác định chính Lê là người gây ra vụ việc.

Nguyễn Thị Lê khai nhận hành vi ném con ruột xuống giếng để bớt đi gánh nặng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan công an, bước đầu Lê khai nhận, năm 2008, Lê kết hôn với ông T. (45 tuổi) và có với nhau 2 người con chung.

Đến tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác rồi sinh ra bé L..

Sáng 31/10, Lê suy nghĩ về việc áp lực, không có tiền nuôi cả 3 người con nên nảy sinh ý định giết cháu L. để bớt gánh nặng. Lê đã bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê tông đóng kín lại.

Khoảng 21h cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện, đưa được thi thể cháu L. lên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Đối tượng Nguyễn Thị Lê tại cơ quan chức năng sau khi ném con ruột xuống giếng khiến cháu bé tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, vào sáng 31/10, bé L. được bà ngoại bế cho ăn trước cửa nhà, sau đó người bà vào trong nhà có việc, đến khi quay ra đã không thấy bé L. đâu. Dù tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả, gia đình bé L. đã báo cơ quan chức năng và đăng thông tin lên mạng xã hội để được hỗ trợ tìm kiếm.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác định thi thể bé L. ở dưới giếng sâu của gia đình ngay sân nhà.

