Ngày 31/10, tại chợ Ánh Xuân (xã Quảng Điền, thành phố Huế) đã xảy ra vụ điện giật thương tâm khiến một người tử vong và một người bị thương khi khu chợ đang ngập sâu do mưa lũ.
- Nóng: Cảnh sát khám xét căn biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh
- Lật tẩy thủ đoạn Trương Ngọc Ánh qua mặt, chiếm đoạt tiền của công ty và bạn bè
Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 31/10, ông Nguyễn Ánh Cầu - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) - cho biết khoảng 12h cùng ngày, tại chợ Ánh Xuân (xã Quảng Điền) xảy ra vụ tai nạn điện giật, khiến một người chết và một người bị thương.
Trước đó, khi nước bắt đầu rút nhanh trên địa bàn, anh Hoàng Nhất D. (sinh năm 1985) và anh Lê Đ. (sinh năm 1983), cùng trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền, đến chợ kiểm tra sạp hàng. Trong lúc nắm tay vào trụ sắt bị rò rỉ điện, cả hai không may bị điện giật.
Người dân đã nhanh chóng ngắt cầu dao, sơ cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do đường sá xa xôi và ngập sâu nên khi đến cơ sở y tế, anh D. đã không qua khỏi.
Anh Đ. may mắn chỉ bị thương nhẹ và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Quảng Điền.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ánh Cầu, cao điểm đợt mưa lũ, khu vực chợ Ánh Xuân bị ngập nặng từ 1,5 - 1,8m.
Đến nay trên địa bàn xã vẫn còn nhiều nơi bị ngập sâu. Do đó chính quyền địa phương chưa thể tiếp cận được gia đình nạn nhân để động viên, thăm hỏi người thân.
Hiện xã đã có lệnh cấp gạo, mì tôm và tiền mặt để hỗ trợ ban đầu gia đình người gặp nạn.