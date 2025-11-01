Trước khi bị bắt, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt doanh nghiệp trăm tỷ

Đời sống 01/11/2025 10:51

Trước khi vướng lao lý, diễn viên Trương Ngọc Ánh là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sinh năm 1976 tại Hà Nội, Trương Ngọc Ánh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu sau đó lấn sân làm diễn viên và ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim. Những năm sau này, cô chuyển sang hoạt động kinh doanh với vai trò chủ tịch, giám đốc và người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp từ sản xuất phim, tổ chức sự kiện, bản quyền các cuộc thi nhan sắc đến bất động sản.

Năm 1999, Trương Ngọc Ánh thành lập Công ty Quảng cáo Ánh Việt chuyên về ngành quảng cáo, sự kiện. Sau đó, công ty này đã được chuyển nhượng cho người khác.

Năm 2014, Trương Ngọc Ánh tiếp tục đồng sáng lập Công ty TNA Entertainment với tỷ lệ sở hữu lên đến 40%. TNA Enterrainment hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Năm 2024, công ty này từng dính lùm xùm khi bị đối tác kiện do chậm trả nợ.

Trước khi bị bắt, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt doanh nghiệp trăm tỷ - Ảnh 1
Diễn viên Trương Ngọc Ánh tại sự kiện công bố đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2022, khi còn là Chủ tịch Nova Entertainment. Ảnh: Phương Lâm.

 

Thương vụ kinh doanh gây chú ý nhất của Trương Ngọc Ánh là việc trở thành Chủ tịch của Nova Entertainment - công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vào năm 2022.

Trong giai đoạn này, nữ diễn viên cũng gây chú ý với chia sẻ sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng) cho các dự án phim và hệ sinh thái điện ảnh, bao gồm sản xuất phim, xây dựng rạp chiếu, phim trường, các dự án hợp tác quốc tế. Song chỉ 7 tháng sau đó, vị trí này của Trương Ngọc Ánh đã được thay thế bằng một cá nhân khác.

Bên cạnh Nova Entertainment, Trương Ngọc Ánh còn là thành viên sáng lập Công ty cổ phần SOHY (tên cũ là Công ty cổ phần HYDE) - đơn vị đứng sau 2 nhà hàng nổi tiếng tại TPHCM là SOHY Sky Lounge & Dining và nhà hàng SOHY Star Dining Room nằm trên tầng 25 và 26 của Centec Tower, ngay giữa trung tâm thành phố.

Ngoài ra, nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ cùng một số nhà hàng khác…

Trước khi bị bắt, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt doanh nghiệp trăm tỷ - Ảnh 2
Trương Ngọc Ánh có sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy trước khi dừng đóng phim, hiện bị bắt tạm giam

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh (49 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng, để điều tra tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2007, cô kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài góp 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) vào hai dự án bất động sản, trong đó có tòa nhà Indochine, TPHCM.

Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh tự đứng tên cá nhân mua đất với giá thấp, hạch toán sai lệch để chiếm phần chênh lệch hơn 1.000 cây vàng.

 

Khi khu đất bị thu hồi để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, Trương Ngọc Ánh tiếp tục tạo khoảng chênh lệch tiền bồi thường để sử dụng cho mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra xác định Trương Ngọc Ánh lợi dụng quyền hạn, lập bút toán giả và làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Chợ ngập nước lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong

Chợ ngập nước lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong

Ngày 31/10, tại chợ Ánh Xuân (xã Quảng Điền, thành phố Huế) đã xảy ra vụ điện giật thương tâm khiến một người tử vong và một người bị thương khi khu chợ đang ngập sâu do mưa lũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi

Đời sống 23 phút trước
Uống hạt chia mỗi ngày có tốt không? 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Uống hạt chia mỗi ngày có tốt không? 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 32 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của người mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong

Lời khai 'lạnh người' của người mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong

Đời sống 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (2/11-3/11), 3 con giáp sau 'khổ tận cam lai', Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (2/11-3/11), 3 con giáp sau 'khổ tận cam lai', Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Phẫn nộ người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Phẫn nộ người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn sẽ mang lại đại vận, cuộc sống giàu sang, Phú Quý không ai sánh bằng, thu hết Lộc Lá của thiên hạ

Trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn sẽ mang lại đại vận, cuộc sống giàu sang, Phú Quý không ai sánh bằng, thu hết Lộc Lá của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trước khi bị bắt, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt doanh nghiệp trăm tỷ

Trước khi bị bắt, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt doanh nghiệp trăm tỷ

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Chợ ngập nước lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong

Chợ ngập nước lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Diễn viên Trương Ngọc Ánh liên tục suy sụp vì nợ nần và kiện tụng trước khi bị bắt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh liên tục suy sụp vì nợ nần và kiện tụng trước khi bị bắt

Đời sống 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Phát hiện thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi

Lời khai 'lạnh người' của người mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong

Lời khai 'lạnh người' của người mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước biến động bất ngờ

Phẫn nộ người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Phẫn nộ người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Chợ ngập nước lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong

Chợ ngập nước lũ, hai người ở Huế bị điện giật thương vong