Tinh Hà Nhập Mộng thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh tương lai xa, khi nhân loại phát triển hệ thống giấc mơ ảo mang tên Lương Mộng. Công nghệ này cho phép con người thỏa sức trải nghiệm những điều không tưởng trong mộng, từ đó tận hưởng cảm giác tự do, sáng tạo và khoái lạc chưa từng có. Song song với lợi ích, Lương Mộng cũng kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng, khiến nhiều người rơi vào khủng hoảng nhận thức, không còn phân biệt rõ ranh giới giữa hiện thực và mộng cảnh.

Ngay từ khi công bố, dự án điện ảnh Tinh Hà Nhập Mộng do Vương Hạc Đệ và Tống Thiến đảm nhận vai chính đã thu hút sự chú ý khi nhà sản xuất tự tin giới thiệu đây là tác phẩm kết hợp tinh thần của Everything Everywhere All at Once và Inception, xây dựng một thế giới đa vũ trụ mang đậm màu sắc Trung Quốc. Tuy nhiên, những phản hồi sau khi trailer ra mắt lại không tích cực như kỳ vọng.

Trong phim, Vương Hạc Đệ vào vai Tư Thiên Bưu, người quản lý hệ thống Lương Mộng, còn Tống Thiến thủ vai Tư Mông, phi thuyền trưởng chiến hạm. Cả hai buộc phải hợp tác để xử lý những hỗn loạn ngày càng nghiêm trọng phát sinh từ các giấc mơ. Trailer hé lộ loạt tạo hình đa dạng của hai nhân vật, từ phong cách Ma Trận, hoạt hình, cơ giáp cho đến truyện tranh 2D. Phần hình ảnh được nhận xét là sặc sỡ, nhiều màu sắc, mang hơi hướng vui nhộn và có tham vọng sáng tạo.

Dù vậy, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất lại không nằm ở ý tưởng hay kỹ xảo, mà là diễn xuất của dàn diễn viên chính. Vương Hạc Đệ bị chê thể hiện nhân vật quá đà, biểu cảm phóng đại, thường xuyên trợn mắt trong hầu hết các cảnh quay. Giọng thoại của nam diễn viên cũng bị nhận xét gây khó chịu, làm giảm cảm xúc người xem. Trong khi đó, Tống Thiến bị đánh giá là thiếu sức sống, diễn xuất mờ nhạt, không tạo được sự cuốn hút cần thiết cho một vai nữ chính phim điện ảnh.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tỏ ra thất vọng. Khán giả cho rằng diễn xuất của hai diễn viên thiếu chiều sâu, phần nội dung trong trailer chưa đủ thuyết phục, kỹ xảo ở mức trung bình và tổng thể phim mang cảm giác của một bản sao kém tinh tế từ các tác phẩm Hollywood. Thậm chí, không ít người sớm gắn mác Tinh Hà Nhập Mộng là “ứng viên flop”, khó cạnh tranh với các dự án lớn khác cùng thời điểm.

Thực tế, cả Vương Hạc Đệ và Tống Thiến trước đó đều không được đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Tống Thiến nhiều năm liền chưa có vai diễn nào thực sự tạo tiếng vang, còn Vương Hạc Đệ dù sở hữu ngoại hình nổi bật và được lăng xê mạnh mẽ, vẫn thường xuyên bị phê bình vì lối diễn khoa trương, thiếu tiết chế.