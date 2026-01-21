Động thái gây chú của Ngu Thư Hân giữa ồn ào với Vương Hạc Đệ

Sao quốc tế 21/01/2026 08:30

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Ngu Thư Hân không góp mặt trong concert của Vương Hạc Đệ, kéo theo nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Mới đây, thông tin Ngu Thư Hân không góp mặt trong concert của Vương Hạc Đệ, kéo theo nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Trước những ý kiến trái chiều, nữ diễn viên không đưa ra phản hồi trực tiếp mà chọn cách xuất hiện bằng một động thái cụ thể rằng đang tham gia dự án phim cổ trang “Vân sơ lệnh” với vai trò đại nữ chủ (nữ chính).

Theo thông tin từ phía đoàn phim, “Vân sơ lệnh” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triêu Vân Tử, do đạo diễn Chu Duệ Bân cầm trịch. Phim thuộc thể loại cổ trang - trọng sinh (sống 2 kiếp) - quyền mưu, do nền tảng iQIYI sản xuất và phát hành. Dự án vừa khai máy vào đầu tháng 1/2026 và dự kiến ghi hình trong khoảng 120 ngày.

Động thái gây chú của Ngu Thư Hân giữa ồn ào với Vương Hạc Đệ - Ảnh 1

Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai Vân Sơ, đại tiểu thư tướng phủ có số phận bi kịch ở kiếp trước. Sau khi bị phản bội và mất mạng, nhân vật được trọng sinh, từng bước dùng trí tuệ và bản lĩnh để thay đổi vận mệnh, báo thù và giành lại quyền lực vốn thuộc về mình. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên đảm nhận tuyến vai nặng tâm lý, mang màu sắc quyền mưu, khác biệt so với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc trước đó.

Những hình ảnh tạo hình đầu tiên của Ngu Thư Hân tham gia đoàn phim nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục cổ trang tông màu nhã nhặn, thiết kế thanh lịch, lối trang điểm nhẹ, toát lên khí chất trầm tĩnh của một nhân vật từng trải qua biến cố lớn. Nhiều ý kiến cho rằng tạo hình lần này cho thấy sự chuyển hướng hình ảnh rõ rệt của cô.

Động thái gây chú của Ngu Thư Hân giữa ồn ào với Vương Hạc Đệ - Ảnh 2

Việc Ngu Thư Hân bận rộn với lịch trình đóng phim cũng được xem là lý do hợp lý cho sự vắng mặt tại concert của Vương Hạc Đệ. Thay vì lên tiếng giữa ồn ào, nữ diễn viên lựa chọn tập trung vào công việc chuyên môn, hạn chế chia sẻ đời tư. Nhiều khán giả trung lập cho rằng có thể mối quan hệ giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không mâu thuẫn như các đồn đoán trên mạng xã hội.

Bên cạnh Ngu Thư Hân, “Vân sơ lệnh” còn có sự tham gia của Trương Vân Long trong vai nam chính Sở Dực. Phim dự kiến dài 24 tập và lên sóng trong năm 2026. Giữa nhiều tranh cãi từ quá khứ, màn tái xuất lần này được kỳ vọng sẽ giúp Ngu Thư Hân ghi dấu ấn mới trên màn ảnh nhỏ bằng chính năng lực diễn xuất

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Mới đây, một sự việc vừa xảy ra liên quan đến Ngu Thư Hân đã thổi bùng lên làn sóng tranh cãi dữ dội, khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về cái gọi là vị thế dẫn đầu mà cô đang ngầm khẳng định.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Dự án cổ trang mới của Ngu Thư Hân và Trương Vân Long chính thức khai máy

Dự án cổ trang mới của Ngu Thư Hân và Trương Vân Long chính thức khai máy

Tái xuất với 'Song quỹ', Ngu Thư Hân bị chê 'cảnh khóc giả đến khó tin'

Tái xuất với 'Song quỹ', Ngu Thư Hân bị chê 'cảnh khóc giả đến khó tin'

Cảnh nóng của Ngu Thư Hân và Hà Dữ trong phim Song quỹ bị chê phản cảm

Cảnh nóng của Ngu Thư Hân và Hà Dữ trong phim Song quỹ bị chê phản cảm

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm

Diễn xuất của Ngu Thư Hân gây thất vọng trong phim 'Song quỹ'

Diễn xuất của Ngu Thư Hân gây thất vọng trong phim 'Song quỹ'

TIN MỚI NHẤT

Động thái gây chú của Ngu Thư Hân giữa ồn ào với Vương Hạc Đệ

Động thái gây chú của Ngu Thư Hân giữa ồn ào với Vương Hạc Đệ

Sao quốc tế 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 21/1/2026, 3 con giáp đụng trúng núi vàng núi bạc, túi lúc nào cũng đầy căng, lộc lá tràn trề

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/1/2026, 3 con giáp đụng trúng núi vàng núi bạc, túi lúc nào cũng đầy căng, lộc lá tràn trề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/1/2026, Ngọc Hoàng 'mở kho tiền', xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/1/2026, Ngọc Hoàng 'mở kho tiền', xúng xính nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy

Đúng ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, 3 con giáp bỏ bớt gánh nặng, may mắn song hành, thu hút tiền bạc, niềm vui tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Năm 22/1/2026 ocủa 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 22/1/2026 ocủa 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Hành trình từ 'cửa tử' trở về của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất

Hành trình từ 'cửa tử' trở về của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 21/1/2026, 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại Phú đại Quý, có lộc siêu to, sống không lo nghĩ, sự nghiệp hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 21/1/2026, 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại Phú đại Quý, có lộc siêu to, sống không lo nghĩ, sự nghiệp hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng hôm nay, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Chồng sắp cưới Phương Nhi đổi ảnh đại diện trước hôn lễ, lộ diện mạo gây chú ý

Chồng sắp cưới Phương Nhi đổi ảnh đại diện trước hôn lễ, lộ diện mạo gây chú ý

Hậu trường 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo

Ngỡ ngàng tiền thù lao của Cổ Lực Na Trát không bằng một nửa Hầu Minh Hạo

Nữ người mẫu phải trả giá vì rao bán ảnh nóng của nam thần Ngô Lỗi

Nữ người mẫu phải trả giá vì rao bán ảnh nóng của nam thần Ngô Lỗi

Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' khi bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hoài cổ

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều

Bức tranh của con trai Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý, nữ diễn viên vội xóa bài trước ý kiến trái chiều