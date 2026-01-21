Động thái gây chú của Ngu Thư Hân giữa ồn ào với Vương Hạc Đệ

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Ngu Thư Hân không góp mặt trong concert của Vương Hạc Đệ, kéo theo nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Mới đây, thông tin Ngu Thư Hân không góp mặt trong concert của Vương Hạc Đệ, kéo theo nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Trước những ý kiến trái chiều, nữ diễn viên không đưa ra phản hồi trực tiếp mà chọn cách xuất hiện bằng một động thái cụ thể rằng đang tham gia dự án phim cổ trang “Vân sơ lệnh” với vai trò đại nữ chủ (nữ chính). Theo thông tin từ phía đoàn phim, “Vân sơ lệnh” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triêu Vân Tử, do đạo diễn Chu Duệ Bân cầm trịch. Phim thuộc thể loại cổ trang - trọng sinh (sống 2 kiếp) - quyền mưu, do nền tảng iQIYI sản xuất và phát hành. Dự án vừa khai máy vào đầu tháng 1/2026 và dự kiến ghi hình trong khoảng 120 ngày.

Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai Vân Sơ, đại tiểu thư tướng phủ có số phận bi kịch ở kiếp trước. Sau khi bị phản bội và mất mạng, nhân vật được trọng sinh, từng bước dùng trí tuệ và bản lĩnh để thay đổi vận mệnh, báo thù và giành lại quyền lực vốn thuộc về mình. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên đảm nhận tuyến vai nặng tâm lý, mang màu sắc quyền mưu, khác biệt so với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc trước đó.

Những hình ảnh tạo hình đầu tiên của Ngu Thư Hân tham gia đoàn phim nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục cổ trang tông màu nhã nhặn, thiết kế thanh lịch, lối trang điểm nhẹ, toát lên khí chất trầm tĩnh của một nhân vật từng trải qua biến cố lớn. Nhiều ý kiến cho rằng tạo hình lần này cho thấy sự chuyển hướng hình ảnh rõ rệt của cô. Việc Ngu Thư Hân bận rộn với lịch trình đóng phim cũng được xem là lý do hợp lý cho sự vắng mặt tại concert của Vương Hạc Đệ. Thay vì lên tiếng giữa ồn ào, nữ diễn viên lựa chọn tập trung vào công việc chuyên môn, hạn chế chia sẻ đời tư. Nhiều khán giả trung lập cho rằng có thể mối quan hệ giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không mâu thuẫn như các đồn đoán trên mạng xã hội. Bên cạnh Ngu Thư Hân, “Vân sơ lệnh” còn có sự tham gia của Trương Vân Long trong vai nam chính Sở Dực. Phim dự kiến dài 24 tập và lên sóng trong năm 2026. Giữa nhiều tranh cãi từ quá khứ, màn tái xuất lần này được kỳ vọng sẽ giúp Ngu Thư Hân ghi dấu ấn mới trên màn ảnh nhỏ bằng chính năng lực diễn xuất

