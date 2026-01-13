Trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo và Douyin, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong buổi gặp gỡ người hâm mộ của Ngu Thư Hân đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong đoạn clip, nữ diễn viên Thương Lan Quyết đã không kìm được xúc động, nghẹn ngào gửi lời cảm ơn khi nghe fan hô vang và khẳng định cô chính là "Top 1 lứa tiểu hoa 95".

Điều đáng nói ở đây không chỉ là sự cuồng nhiệt của người hâm mộ mà chính là thái độ của Ngu Thư Hân. Thay vì khiêm tốn phủ nhận hoặc chuyển hướng câu chuyện, cô nàng lại thể hiện rõ sự hạnh phúc, xúc động và trân trọng danh xưng này. Ánh mắt lấp lánh và biểu cảm của nữ diễn viên được cộng đồng mạng phân tích là hành động "ngầm khẳng định" bản thân hoàn toàn xứng đáng với vị trí dẫn đầu trong lứa diễn viên cùng lứa tuổi. Ngay lập tức, từ khóa liên quan đến việc Ngu Thư Hân tự nhận vị trí số 1 đã leo thẳng lên top đầu các diễn đàn thảo luận.