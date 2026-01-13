Mới đây, một sự việc vừa xảy ra liên quan đến Ngu Thư Hân đã thổi bùng lên làn sóng tranh cãi dữ dội, khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về cái gọi là vị thế dẫn đầu mà cô đang ngầm khẳng định.
Trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo và Douyin, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong buổi gặp gỡ người hâm mộ của Ngu Thư Hân đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong đoạn clip, nữ diễn viên Thương Lan Quyết đã không kìm được xúc động, nghẹn ngào gửi lời cảm ơn khi nghe fan hô vang và khẳng định cô chính là "Top 1 lứa tiểu hoa 95".
Điều đáng nói ở đây không chỉ là sự cuồng nhiệt của người hâm mộ mà chính là thái độ của Ngu Thư Hân. Thay vì khiêm tốn phủ nhận hoặc chuyển hướng câu chuyện, cô nàng lại thể hiện rõ sự hạnh phúc, xúc động và trân trọng danh xưng này. Ánh mắt lấp lánh và biểu cảm của nữ diễn viên được cộng đồng mạng phân tích là hành động "ngầm khẳng định" bản thân hoàn toàn xứng đáng với vị trí dẫn đầu trong lứa diễn viên cùng lứa tuổi. Ngay lập tức, từ khóa liên quan đến việc Ngu Thư Hân tự nhận vị trí số 1 đã leo thẳng lên top đầu các diễn đàn thảo luận.
Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, một bộ phận lớn khán giả trung lập và người hâm mộ của các diễn viên khác đã bày tỏ sự không đồng tình, thậm chí là chỉ trích gay gắt. Luồng ý kiến phản đối tập trung vào việc Ngu Thư Hân quá tự mãn trong khi thực lực và tác phẩm chưa thực sự đủ sức thuyết phục số đông.
Triệu Lộ Tư hiện là đối thủ trực tiếp của Ngu Thư Hân với hàng loạt phim đạt view khủng và độ nhận diện quốc dân cao. Châu Dã và Trương Tịnh Nghi cũng là gương mặt được đánh giá cao về nét đẹp điện ảnh và đang dần chuyển mình sang dòng phim có chiều sâu hơn. Bên cạnh đó còn có Điền Hi Vi với diễn xuất ngày càng tiến bộ và khả năng gánh phim không hề kém cạnh.
Khi đặt lên bàn cân, Ngu Thư Hân dù có thế mạnh về mặt hình ảnh cá nhân và phong cách thời trang nhưng về mặt diễn xuất, cô vẫn thường xuyên vấp phải ý kiến trái chiều. Việc cô ngầm thừa nhận mình đứng trên tất cả những cái tên kể trên bị coi là hành động thiếu tinh tế và có phần kiêu ngạo, dễ gây rạn nứt mối quan hệ đồng nghiệp trong giới.