Tái xuất với 'Song quỹ', Ngu Thư Hân bị chê 'cảnh khóc giả đến khó tin'

Ở hầu hết các phân đoạn khóc, nữ diễn viên này liên tục trợn tròn mắt, để lộ gần hết tròng trắng, môi chu ra như đang làm nũng hay giận dỗi hơn là đau khổ. Biểu cảm cứng, gượng gạo, thiếu chiều sâu khiến cảm xúc không hề có sự chuyển biến.

Trong bộ phim "Song quỹ", Ngu Thư Hân đảm nhận là một cô gái vượt đường xa sang Thái Lan tìm anh trai, hành trình được xây dựng với nhiều cao trào cảm xúc, đáng lẽ phải khiến người xem đau lòng và đồng cảm. Thế nhưng, những gì xuất hiện trên màn ảnh lại đi ngược hoàn toàn với kỳ vọng.

Thay vì cảm nhận được nỗi đau dồn nén, khán giả chỉ thấy một chuỗi động tác như đang "trình diễn cảm xúc" trước ống kính. Nước mắt ít ỏi, mọi thứ phải dựa vào việc làm quá khuôn mặt, khiến tổng thể cảnh quay trở nên giả tạo và rời rạc.

Đỉnh điểm gây tranh cãi chính là phân đoạn khóc đến mức… khốn nôn. Nhân vật ngồi bệt dưới đất, tay chân luống cuống, liên tục nhét đồ ăn vào miệng với động tác nhai phóng đại, kèm theo những cơn khốn nôn được thể hiện vô cùng "hết công suất". Ngũ quan vặn vẹo, cơ mặt căng cứng, tất cả tạo nên một khung hình khiến không ít khán giả phải nhăn mặt.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận mỉa mai xuất hiện: "Cô ấy khốn nôn trên màn hình, còn tôi ở ngoài chỉ muốn buồn nôn theo". Cảnh khóc vốn cần sự tinh tế lại trở thành một màn gây sốc thị giác, hoàn toàn không chạm tới cảm xúc.

Sự đối lập càng trở nên rõ rệt khi khán giả đặt lên bàn cân với diễn xuất của một nữ diễn viên trẻ trong bộ phim ngắn. Không cần gào thét hay làm méo mó gương mặt, cô chọn cách đứng lặng, ánh mắt trống rỗng, môi run nhẹ, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt.

Từ kìm nén đến vỡ òa, mọi chuyển biến đều tự nhiên, đủ để người xem cảm nhận được nỗi đau như đang lan sang chính mình. Không có chiêu trò truyền thông rầm rộ, nhưng diễn xuất chân thật đã khiến khán giả thực sự xót xa và nhớ đến cô.