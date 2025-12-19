Cảnh nóng của Ngu Thư Hân và Hà Dữ trong phim Song quỹ bị chê phản cảm

Theo QQ, nội dung cặp đôi anh em giả nảy sinh tình cảm vốn đã gây tranh cãi, cách nhà làm phim Song quỹ triển khai tình tiết càng khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Kịch bản bị đẩy đi quá nhanh, ngay khi Khương Mộ tìm đến nhà của cha và anh trai nuôi ở Thái Lan, cô đã mang theo sự xao xuyến e thẹn động lòng của thiếu nữ. Đó không phải là cảm xúc của con gái và em gái khi nhiều năm xa cách mới gặp lại người thân, điều này khiến khán giả cảm thấy khớp và khó chấp nhận việc tình cảm nam nữ chính phát triển quá nhanh chóng.

"Song quỹ" xoay quanh mối quan hệ của hai anh em Khương Mộ (do Ngu Thư Hân thủ vai) và Cận Triêu (do Hà Dữ thủ vai). Cha của Khương Mộ nhận Cận Triêu là con trai, nhưng cả hai xa cách từ năm 9 tuổi. Mãi 9 năm sau họ mới gặp lại. Sau nhiều khó khăn, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng vấp phải không ít sự phản đối.

Đoàn phim còn thiết kế cảnh quay nhạy cảm như việc Khương Mộ nằm mộng hôn anh trai, cả hai vui đùa ở hồ bơi hay khi cô say mê mùi hương nam tính toát ra từ Cận Triêu. Tình tiết phim bị đánh giá có phần thô tục, vượt quá giới hạn đạo đức và mức độ tiếp nhận của người xem.

Vấn đề không nằm ở việc nhân vật nữ có tình cảm hay trải nghiệm yêu đương, mà ở chỗ kịch bản liên tục đẩy cao mức độ thân mật một cách dồn dập, thiếu tiết chế và không có bước chuyển tâm lý hợp lý. Nhiều phân cảnh được sắp đặt ở những không gian công cộng, sinh hoạt chung hoặc hoàn cảnh nhạy cảm, tạo cảm giác mọi giới hạn đều bị xóa nhòa, khiến câu chuyện tình cảm mất đi sự tinh tế cần thiết của phim truyền hình.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa nam và nữ chính vẫn được duy trì dưới danh nghĩa “anh em” trong một khoảng thời gian dài, dù cả hai đều biết không có quan hệ huyết thống. Việc kịch bản để hai nhân vật thể hiện tình cảm công khai, thiếu rào cản tâm lý, gần như không bận tâm đến gia đình hay hoàn cảnh sống chung càng khiến khán giả đặt câu hỏi về tính hợp lý và trách nhiệm trong cách kể chuyện.

Điển hình là cảnh 18+ Cận Triêu (Ngu Thư Hân) và Khương Mộ Mộ (Hà Dữ) thân mật đang được lan truyền. Trong phân cảnh này, hai nhân vật ở trong không gian riêng, có những cử chỉ thân mật vượt mức cần thiết, thậm chí vẫn lén lút qua lại khi người mẹ xuất hiện phía ngoài.

Điều khiến khán giả phản ứng mạnh không chỉ nằm ở mức độ táo bạo của cảnh quay, mà còn ở việc bộ phim hướng tới nhóm khán giả thiếu niên. Nhiều ý kiến cho rằng nội dung như vậy là lệch chuẩn, thiếu kiểm soát và không phù hợp với đối tượng người xem.

Diễn xuất của Ngu Thư Hân cũng trở thành chủ đề bàn luận. Nữ diễn viên thể hiện hình ảnh “nửa ngây thơ, nửa quyến rũ” -một kiểu thể hiện quen thuộc nhưng không thực sự phù hợp với bối cảnh nhân vật vừa đủ tuổi trưởng thành. Điều này vô tình làm mờ đi ranh giới giữa sự hồn nhiên của tuổi trẻ và những biểu hiện được xem là quá chín so với thiết lập ban đầu.