Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Tâm sự 19/12/2025 20:15

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi chuẩn bị quà theo lời khuyên của người yêu. Bố mẹ của Vương vui vẻ đón chào tôi. Tôi cảm thấy gia đình của người yêu rất ấm áp.

Sau hơn một năm yêu nhau, tôi về ra mắt nhà bạn trai. Trước đó, dù đã có cảm tình với Vương nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu lâu dài để nếu có thể thì sẽ tiến tới hôn nhau sau này. Nhưng Vương có vẻ nôn nóng muốn cưới tôi, thấy vậy tôi cũng không đắn đo nhiều nữa, tôi đồng ý về nhà người yêu chơi.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi chuẩn bị quà theo lời khuyên của người yêu. Bố mẹ của Vương vui vẻ đón chào tôi. Tôi cảm thấy gia đình của người yêu rất ấm áp. Sau khi ăn uống cùng mọi người thì tôi ra sau vườn để nhận điện thoại của sếp. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy cháu trai của Vương. Vương có anh trai, đứa trẻ này là con của người anh đó.

Tôi cũng khá quý con nít nên bắt chuyện với thằng bé vài câu, hai cô cháu cứ nói qua nói lại một hồi. Sau đó tôi nghe thằng bé hỏi:

“Cô ơi cháu thích xe hơi đồ chơi lắm, cô mua cho cháu được không?”.

“Ừ được chứ, bao giờ tới sinh nhật của cháu, cô sẽ mua tặng cháu nhé”.

“Cô hứa nhé, cô phải mua chiếc này nè, cháu chỉ thiếu chiếc này thôi”.

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thằng bé chìa ra cho tôi xem một tập giới thiệu những chiếc xe đồ chơi. Tôi thầm nghĩ có vẻ thằng bé được gia đình người yêu chiều chuộng lắm. Vì cả một bộ sưu tập thì thằng bé đã có gần hết rồi. Tôi nghĩ dù sao cũng là vài món đồ chơi tôi có thể mua, mua đồ cho người thân của chồng tương lai thì cũng chẳng sao.

Sau đó tôi thấy cháu của người yêu chạy đi chơi cùng cậu bé hàng xóm. Tôi cũng chẳng để ý nữa, đi dạo một vòng xem khu vườn của nhà người yêu. Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:

“Tuần sau mình sẽ có cái xe mới cho cậu xem. Lúc đó mình sẽ cho cậu chơi cùng”.

“Lần này ai mua cho cậu thế?”.

“Thì vẫn là người yêu của chú mình đó. Cứ vài tuần là chú lại dẫn một cô người yêu về, mình lại được họ mua cho một cái xe đẹp”.

"Sao chú ấy lại có nhiều bạn gái thế?".

"Bà nội mình nói chú có nhiều bạn gái là để dễ chọn vợ đó". 

Tôi chết sững khi nghe lời thằng bé nói. Dù nó chỉ là con nít nhưng chẳng phải con nít luôn nói thật sao? Nếu thế thì Vương thường xuyên dẫn bạn gái về nhà trong khi quen tôi? Vậy tôi là gì với anh, và trong mắt bố mẹ anh chuyện này cũng bình thường sao? Họ nghĩ gì khi để con trai mình làm như thế? Hay là họ chấp nhận chuyện đó như việc chọn lựa con dâu?

Tôi vội vàng rời khỏi nhà người yêu. Tôi cảm thấy như mình đang chạy trốn khỏi người yêu phản bội và gia đình người yêu kì lạ đến mức khó hiểu kia. Thật may vì tôi chưa kết hôn, vì biết đâu được sau đó tôi sẽ phải đối diện với cảnh chồng có nhiều nhân tình mà chẳng biết làm sao, còn gia đình chồng thì vẫn làm ngơ như thế này!

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Nhưng kết quả làm tôi sững sờ, rõ ràng thằng bé là con trai của tôi. Vậy tại sao nó lại giống gã hàng xóm kia như một khuôn đúc ra? Nhưng sau đó tôi cũng bỏ qua chuyện này, kết quả xét nghiệm làm tôi thấy yên tâm. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Tâm sự 56 phút trước
Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 20/12/2025, 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Trúng số độc đắc đúng ngày 20/12/2025, 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân