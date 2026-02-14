Sau ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Tâm linh - Tử vi 14/02/2026 20:50

3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với mọi người. 

Tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu thăng hoa, tươi sáng sau một tuần ảm đảm. Có lẽ không khí đầu năm sẽ khiến cho bạn và người ấy vui vẻ hơn, gạt bỏ mọi nỗi buồn trong quá khứ. Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một khoảng thời gian vô cùng suôn sẻ ở mảng công việc, làm gì cũng hanh thông, trơn tru. Bên cạnh đó, bạn luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của con giáp này. Tài lộc gia tăng không ngừng, từ đây bạn sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để bản mệnh cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối hài hoà. Người độc thân có cơ hội làm quen, hẹn hò với đối tượng thích hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm gia đình được nỗ lực vun đắp nên có sự chuyển biến tích cực.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Do đó, thu nhập của bạn tăng tiến dần theo khả năng đầu tư của bạn từ trước đó. Những kế hoạch hợp tác cũng thu lại được đáng kể lợi nhuận và tha hồ hưởng những thành quả của mình. Do đó, bạn cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

Về vận tình duyên, bạn sẽ nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết. 

Sau ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Sau ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 15/2/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/2/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy

Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay 27 Tết, 3 con giáp Thần May Mắn đãi ngộ tài lộc, như 'cỗ máy kiếm tiền', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn

Cuối ngày hôm nay 27 Tết, 3 con giáp Thần May Mắn đãi ngộ tài lộc, như 'cỗ máy kiếm tiền', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 15/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi Chủ Nhật 15/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/2/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/2/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Cuối ngày hôm nay 27 Tết, 3 con giáp Thần May Mắn đãi ngộ tài lộc, như 'cỗ máy kiếm tiền', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn

Cuối ngày hôm nay 27 Tết, 3 con giáp Thần May Mắn đãi ngộ tài lộc, như 'cỗ máy kiếm tiền', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn