Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy

Sự việc Đài Đông Phương bất ngờ thông báo hủy bỏ kế hoạch phát sóng bộ phim Cây Sinh Mệnh vào khung giờ vàng đã tạo nên một cơn địa chấn trong cộng đồng người hâm mộ phim Hoa ngữ.

Từng được kỳ vọng là siêu phẩm chính kịch giúp Dương Tử củng cố địa vị và chuyển hình thành công, dự án này còn có sự góp mặt của nam tài tử thực lực Hồ Ca.

Theo thỏa thuận ban đầu giữa các đơn vị truyền hình lớn, Cây Sinh Mệnh sẽ được phủ sóng rộng khắp trên cả CCTV8, Đài Bắc Kinh và Đài Đông Phương nhằm tối ưu hóa sức nóng.

Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã xảy ra khi Đài Bắc Kinh bắt đầu trình chiếu những tập đầu tiên vào ngày 9/2. Chỉ số rating Khốc Vân của phim chỉ đạt mức 0,18%, một con số thấp đến ngỡ ngàng đối với một dự án được đầu tư quy mô lớn và sở hữu dàn sao hạng A.

Kết quả bết bát này ngay lập tức dẫn đến quyết định "quay xe" của Đài Đông Phương. Nhà đài này đã lựa chọn phương án an toàn hơn khi loại bỏ Cây Sinh Mệnh ra khỏi danh sách phát sóng giờ vàng để tránh rủi ro về doanh thu quảng cáo.

Đáng chú ý hơn, tác phẩm được chọn thay thế vào khung giờ đắt giá từ ngày 18/2 lại là Đường Cung Kỳ Án do Bạch Lộc đóng chính. Điều này tạo nên một tình huống trớ trêu khi bộ phim của Bạch Lộc vốn chỉ được xếp lịch chiếu vào khung giờ khuya trên CCTV8 nhưng nay lại "vượt mặt" dự án giờ vàng của Dương Tử để giành lấy vị trí ưu tiên trên Đài Đông Phương.

Sự hoán đổi này không chỉ là một gáo nước lạnh dội vào danh tiếng của Dương Tử mà còn cho thấy sự thăng tiến mạnh mẽ của đối thủ trong mắt các nhà đài lớn.

