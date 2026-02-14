Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy

Sao quốc tế 14/02/2026 17:36

Sự việc Đài Đông Phương bất ngờ thông báo hủy bỏ kế hoạch phát sóng bộ phim Cây Sinh Mệnh vào khung giờ vàng đã tạo nên một cơn địa chấn trong cộng đồng người hâm mộ phim Hoa ngữ.

Từng được kỳ vọng là siêu phẩm chính kịch giúp Dương Tử củng cố địa vị và chuyển hình thành công, dự án này còn có sự góp mặt của nam tài tử thực lực Hồ Ca.

Theo thỏa thuận ban đầu giữa các đơn vị truyền hình lớn, Cây Sinh Mệnh sẽ được phủ sóng rộng khắp trên cả CCTV8, Đài Bắc Kinh và Đài Đông Phương nhằm tối ưu hóa sức nóng.

 

Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy - Ảnh 1

Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã xảy ra khi Đài Bắc Kinh bắt đầu trình chiếu những tập đầu tiên vào ngày 9/2. Chỉ số rating Khốc Vân của phim chỉ đạt mức 0,18%, một con số thấp đến ngỡ ngàng đối với một dự án được đầu tư quy mô lớn và sở hữu dàn sao hạng A.

Kết quả bết bát này ngay lập tức dẫn đến quyết định "quay xe" của Đài Đông Phương. Nhà đài này đã lựa chọn phương án an toàn hơn khi loại bỏ Cây Sinh Mệnh ra khỏi danh sách phát sóng giờ vàng để tránh rủi ro về doanh thu quảng cáo.

Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy - Ảnh 2

Đáng chú ý hơn, tác phẩm được chọn thay thế vào khung giờ đắt giá từ ngày 18/2 lại là Đường Cung Kỳ Án do Bạch Lộc đóng chính. Điều này tạo nên một tình huống trớ trêu khi bộ phim của Bạch Lộc vốn chỉ được xếp lịch chiếu vào khung giờ khuya trên CCTV8 nhưng nay lại "vượt mặt" dự án giờ vàng của Dương Tử để giành lấy vị trí ưu tiên trên Đài Đông Phương.

Sự hoán đổi này không chỉ là một gáo nước lạnh dội vào danh tiếng của Dương Tử mà còn cho thấy sự thăng tiến mạnh mẽ của đối thủ trong mắt các nhà đài lớn.

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Những ngày vừa qua, bộ phim "Cây sinh mệnh" do Dương Tử và Hồ Ca đóng chính lên sóng 3 ngày nhưng nhanh chóng hụt hơi, rating liên tục giảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Mạo hiểm 'chuyển hình', Dương Tử gây bất ngờ bị chê diễn xuất gây thất vọng

Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Khoảnh khắc Dương Tử hôn má Lâm Chí Linh 'gây sốt' mạng xã hội

Khoảnh khắc Dương Tử hôn má Lâm Chí Linh 'gây sốt' mạng xã hội

Dương Tử đặt nhiều tham vọng cho sự chuyển mình với phim Cây sinh mệnh

Dương Tử đặt nhiều tham vọng cho sự chuyển mình với phim Cây sinh mệnh

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy

Cú quay xe đầy bất ngờ của đài truyền hình khiến Dương Tử gặp nguy

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay 27 Tết, 3 con giáp Thần May Mắn đãi ngộ tài lộc, như 'cỗ máy kiếm tiền', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn

Cuối ngày hôm nay 27 Tết, 3 con giáp Thần May Mắn đãi ngộ tài lộc, như 'cỗ máy kiếm tiền', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Tuần mới đến (16/2 - 22/2/2026), 3 con giáp trời ban CỦA CẢI, GOM VÀNG VÉT BẠC, hưởng Lộc Phát Tài, giàu có ngoài sức tưởng tượng

Tuần mới đến (16/2 - 22/2/2026), 3 con giáp trời ban CỦA CẢI, GOM VÀNG VÉT BẠC, hưởng Lộc Phát Tài, giàu có ngoài sức tưởng tượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 15/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi Chủ Nhật 15/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Tiết lộ phương pháp duy trì vóc dáng, thần thái của Lâm Tâm Như ở tuổi 50

Tiết lộ phương pháp duy trì vóc dáng, thần thái của Lâm Tâm Như ở tuổi 50

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Phát ngôn của Dịch Dương Thiên Tỉ gây tranh cãi

Phát ngôn của Dịch Dương Thiên Tỉ gây tranh cãi

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi