Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Là diễn viên thì không thể tránh khỏi những lời chỉ trích, phê bình. Nhưng cách đối diện của Dương Tử đã thay đổi khi cô dần trưởng thành. Nữ diễn viên chia sẻ: “Trước đây, có lẽ tôi sẽ có chút đau lòng, vì dù sao lúc đó tôi còn nhỏ. Bây giờ dường như tôi không bị những điều này làm ảnh hưởng nữa. Tôi chấp nhận mọi lời phê bình. Điều tôi quan tâm chính là những đánh giá thực tế của mọi người khi một bộ phim lên sóng.

Ví dụ như nếu thực sự bộ phim đó khiến tôi thấy hướng diễn xuất của mình có vấn đề. Thất vọng là điều chắc chắn, và tôi cũng sẽ nảy sinh sự hoài nghi về bản thân. Thế nhưng, khi bình tâm lại và suy nghĩ kỹ hơn, thực ra đây lại là một điều tốt. Tôi nhận ra mình đã tiến bộ hơn trong chính quá trình đó. Bộ phim sau diễn tốt hơn là được rồi”.

Phóng viên của tạp chí Glass nói rằng, nhiều khán giả cảm thấy diễn xuất của Dương Tử “sinh động, chân thực và đáng tin", như thể nhân vật đó thực sự tồn tại ngoài đời. Đạo diễn Hầu Hồng Lượng cũng từng nói, Dương Tử có thể diễn những nhân vật khó nhất đến mức khiến người ta phải xót thương.

Về điều này, Dương Tử tự nhận mình là người có “cảm xúc rất đong đầy”. Cô kể: "Tôi lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, nên không sợ việc bày tỏ cảm xúc. Dù là với bạn bè, gia đình hay nhân viên bên cạnh, tôi luôn nghĩ: yêu là phải nói ra thật lớn. Với tư cách là diễn viên, tôi cũng rất nhạy cảm”.

Nền tảng gia đình đã ảnh hưởng đến tính cách và con đường diễn xuất của cô. Dương Tử thích các nhân vật có cường độ cảm xúc mạnh và động cơ hành vi rõ ràng. Những trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt của nhân vật giúp cô nhanh chóng nhập vai.

Với Dương Tử, cô chưa bao giờ gắn diễn xuất với các yếu tố kỹ thuật, mà luôn mong muốn “đi sâu vào đáy lòng” để thể hiện cảm xúc chân thực nhất. Cũng trong cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ về những khó khăn khi tham gia bộ phim “Cây sinh mệnh” sắp lên sóng.

