Dương Tử nghiêm khắc giảm cân cho vai diễn, được đồng nghiệp khen ngợi về tính cách

Làn sóng bàn luận bắt nguồn từ một đoạn ghi chép trò chuyện trong đoàn phim bị rò rỉ, không chỉ hé lộ việc quản lý vóc dáng khắc nghiệt sau hào quang của nữ minh tinh, mà còn cho thấy một mặt tính cách tốt của Dương Tử.

Mới đây, cụm từ khóa “Dương Tử mỗi ngày đều giảm cân rất nghiêm khắc” bất ngờ leo lên top đầu xu hướng trên Weibo.

Tất cả chỉ để đáp ứng yêu cầu khắt khe của vai diễn về việc “lên hình phải gầy”. Với cơ địa dễ tăng cân như Dương Tử, việc giữ dáng đồng nghĩa với việc phải bỏ ra nỗ lực gấp nhiều lần người thường.

Theo nội dung được cư dân mạng chia sẻ, trong thời gian quay phim, Dương Tử tuân thủ chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt: mỗi ngày chỉ được ăn khẩu phần suất ăn dinh dưỡng định sẵn, dù cường độ quay có cao đến đâu cũng chỉ có thể ăn ké một chút đồ ăn vặt để đỡ thèm.

Trong các buổi phỏng vấn trước đây, Dương Tử từng thẳng thắn chia sẻ: “Khó nhất chính là giảm cân. Có một bộ phim tôi đã giảm tới 9kg, với tôi đó là vượt qua giới hạn ý chí của bản thân”.

Cô còn phân tích sâu hơn về ảnh hưởng tâm lý của việc giảm cân: “Nó có lúc khiến bạn trở nên rất u uất, khi quay phim sẽ cảm thấy như trong lòng trống rỗng”. Thậm chí, nữ diễn viên thừa nhận quá trình này có thể dẫn đến xu hướng trầm cảm. Vì vai diễn, cô buộc phải kiên trì trong cuộc chiến lâu dài với bản năng thèm ăn của chính mình.

Bên cạnh đó, thông tin rò rỉ cũng khiến khán giả nhận ra tính cách tốt của Dương Tử. Dù quá trình giảm cân vô cùng dằn vặt, Dương Tử trên phim trường vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và thân thiện.

Người trong nghề tiết lộ, ngoài đời cô “siêu dễ thương, hài hước, không hề kiêu căng”, thường xuyên trò chuyện, đùa vui với nhân viên đoàn phim, và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của cô nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đáng chú ý, trong vài năm gần đây, phương pháp giảm cân của Dương Tử đã dần chuyển sang hướng khoa học hơn. Cô áp dụng chế độ suất ăn dinh dưỡng kết hợp vận động ngắn, chia nhỏ. Đồng thời, Dương Tử nhiều lần lên tiếng trong các dịp công khai rằng “sức khỏe quan trọng hơn vóc dáng gầy”, thẳng thắn phản đối việc mù quáng bắt chước những phương pháp giảm cân cực đoan.