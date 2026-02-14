Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Sao quốc tế 14/02/2026 08:30

Theo truyền thông Hong Kong, bạn gái cũ của ông Tạ Hiền, Coco, gần đây tham gia một chương trình trò chuyện phát sóng trực tiếp. Cô tiết lộ cuộc hôn nhân của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi có liên quan đến Vương Phi.

Mới đây, bạn gái cũ của ông Tạ Hiền, Coco tiết lộ, mối quan hệ giữa cặp Phong - Phi từng rất sâu sắc và ổn định, cả hai đã giận hờn, chia tay rồi lại làm lành nhiều lần, trước năm 2005. Tuy nhiên, tháng 7/2005, việc Vương Phi đột ngột tuyên bố kết hôn với Lý Á Bằng đã giáng một đòn nặng nề vào Tạ Đình Phong. Để chứng minh mình cũng "bước sang trang mới", Tạ Đình Phong đã đưa ra một quyết định, theo cô, là "vô cùng vội vàng". Đó là, anh không thông báo cho bất kỳ người thân hay bạn bè nào, bí mật bay đến Philippines cùng Trương Bá Chi, sau đó cầu hôn nữ diễn viên.

Coco nhớ, Tạ Đình Phong "đã rất suy sụp sau khi biết tin Vương Phi kết hôn", cảm thấy "như thể anh ấy đang ngừng thở" và mất niềm tin vào tình yêu.

 

Coco tiết lộ, đám cưới của Tạ Đình Phong đã diễn ra vô cùng tối giản. Không có nghi lễ, không có người thân làm chứng, thậm chí cả bố mẹ hai bên cũng không hề hay biết. Sau khi trở về Hong Kong, Tạ Đình Phong chỉ dẫn vợ tới mời trà bố và mẹ. Khi đó, anh chỉ quan tâm chiếu lệ tới Coco, dù lúc này cô đã sống cùng ông Tạ Hiền và được coi là "mẹ kế tương lai" của anh.

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi' - Ảnh 1

Trong buổi phát trực tiếp, Coco phân tích sâu hơn về "sự chênh lệch nhiệt độ" trong cuộc hôn nhân của Tạ Đình Phong và Bá Chi. Cô chỉ ra, nam ca sĩ hiếm khi bày tỏ tình yêu của mình với vợ trước công chúng, điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ cởi mở mà anh luôn dành cho Vương Phi. Sau khi kết hôn, Tạ Đình Phong bị chỉ trích là "nghiện game và bỏ bê gia đình" nhưng anh vẫn sẵn lòng nấu ăn cho Vương Phi. Cô tin hôn nhân của Phong - Chi không hoàn toàn dựa trên tình yêu, việc Tạ Đình Phong lấy Bá Chi chỉ vì anh nghĩ "đã đến thời điểm kết hôn".

Cô tin quyết định này xuất phát từ sự đau khổ và oán hận người cũ hơn là tình yêu sâu sắc dành cho người mới. Theo cô, cuộc hôn nhân giống như một "quyết định trả thù" dưới áp lực tình cảm, một hành động bốc đồng của Tạ Đình Phong để lấp đầy khoảng trống trong trái tim và chứng minh rằng anh "cũng có một mái ấm" sau khi bị Vương Phi "bỏ rơi".

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi' - Ảnh 2

Trước những chia sẻ của Coco, hiện người trong cuộc là Vương Phi, Tạ Đình Phong lẫn Trương Bá Chi chỉ giữ im lặng. Trong khi đó, một số người chỉ trích cô "lợi dụng mối quan hệ để kiếm tiền", "bị người đàn ông lớn tuổi bỏ rơi, hết tiền nên bán tin đồn kiếm sống".

Hiếm hoi bắt gặp Trương Bá Chi đưa ba con trai sang Australia

Hiếm hoi bắt gặp Trương Bá Chi đưa ba con trai sang Australia

Một số nguồn tin thân cận diễn viên nói với QQ, lần xuất hiện hiếm hoi này của cả nhà Bá Chi được cho là để đưa con trai cả 18 tuổi của cô, Lucas, sang Australia, bắt đầu cuộc sống đại học. Ngoài ra, họ cũng tranh thủ chuyến đi để du lịch.

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