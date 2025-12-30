Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Sao quốc tế 30/12/2025 13:29

Trên một chương trình truyền hình mới đây, Trương Bá Chi gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm hậu sản khó khăn.

Mới đây, Trương Bá Chi gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm hậu sản khó khăn. Nữ diễn viên cho biết, sau khi sinh mổ con trai thứ ba và xuất viện trở về nhà, cô rơi vào tình trạng không có bất kỳ ai ở bên hỗ trợ. Trong lúc cơ thể còn yếu, cô vẫn phải ngồi xổm dưới đất, dẫn đến việc vết mổ ở bụng bị sưng và viêm.

Theo lời kể, sau khi nhận thấy vết thương có dấu hiệu bất thường, Trương Bá Chi đã liên hệ với bác sĩ điều trị để xin tư vấn. Tuy nhiên, bác sĩ này đang đi du lịch nước ngoài nên chưa thể hỗ trợ ngay. Trước tình huống này, cô đành phải “tự cứu mình”, sử dụng các loại thuốc kháng viêm và thuốc mỡ có sẵn để xử lý tạm thời. “Lúc đó tôi chỉ có thể tự bôi thuốc, cố gắng chịu đựng cho đến khi bác sĩ quay lại”, Trương Bá Chi kể lại.

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh - Ảnh 1

Câu chuyện khiến các khách mời tại trường quay không khỏi bất ngờ. Diễn viên Lưu Gia Linh đã trực tiếp hỏi lại: “Trong nhà thật sự không có ai sao?”. Trương Bá Chi đáp: “Thật sự không có ai cả”. Lưu Hiểu Khánh tiếp tục: “Cô ấy kể rất nhiều chi tiết, tôi cảm thấy những gì cô ấy nói là thật”.

Sau khi đoạn chia sẻ được lan truyền, từ khóa liên quan đến câu chuyện của Trương Bá Chi nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa. Song cũng có không ít ý kiến nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, cho rằng với điều kiện kinh tế của nữ diễn viên, việc không có người hỗ trợ là khó xảy ra. Một số khác còn nhắc lại những phát ngôn trước đây của cô, cho rằng lời kể hiện tại có chi tiết chưa thống nhất.

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh - Ảnh 2

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Hong Kong từ cuối thập niên 1990. Về đời tư, cô từng kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong vào năm 2006. Cặp đôi có hai con trai trước khi ly hôn vào năm 2011. Sau đổ vỡ hôn nhân, Trương Bá Chi lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc con cái và hoạt động nghệ thuật chọn lọc.

Năm 2018, Trương Bá Chi thông báo sinh con trai thứ ba nhưng không công khai danh tính cha đứa trẻ. Hiện tại, nữ diễn viên là mẹ của ba con trai và nhiều lần chia sẻ mong muốn dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Trương Bá Chi vừa góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Nhất lộ phồn hoa 2.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Bị quản lý cũ tố vi phạm hợp đồng, Trương Bá Chi ra hầu tòa

Bị quản lý cũ tố vi phạm hợp đồng, Trương Bá Chi ra hầu tòa

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý

Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý

TIN MỚI NHẤT

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 12 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Sao quốc tế 8 giờ 57 phút trước
Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Video 9 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Đời sống 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả kinh tế của chồng đại gia

Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả kinh tế của chồng đại gia

Trần Vỹ Đình thừa nhận cuộc sống 'từng như rơi xuống vực' phía sau ánh hào quang

Trần Vỹ Đình thừa nhận cuộc sống 'từng như rơi xuống vực' phía sau ánh hào quang

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn