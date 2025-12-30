Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trên một chương trình truyền hình mới đây, Trương Bá Chi gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm hậu sản khó khăn.

Mới đây, Trương Bá Chi gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm hậu sản khó khăn. Nữ diễn viên cho biết, sau khi sinh mổ con trai thứ ba và xuất viện trở về nhà, cô rơi vào tình trạng không có bất kỳ ai ở bên hỗ trợ. Trong lúc cơ thể còn yếu, cô vẫn phải ngồi xổm dưới đất, dẫn đến việc vết mổ ở bụng bị sưng và viêm. Theo lời kể, sau khi nhận thấy vết thương có dấu hiệu bất thường, Trương Bá Chi đã liên hệ với bác sĩ điều trị để xin tư vấn. Tuy nhiên, bác sĩ này đang đi du lịch nước ngoài nên chưa thể hỗ trợ ngay. Trước tình huống này, cô đành phải “tự cứu mình”, sử dụng các loại thuốc kháng viêm và thuốc mỡ có sẵn để xử lý tạm thời. “Lúc đó tôi chỉ có thể tự bôi thuốc, cố gắng chịu đựng cho đến khi bác sĩ quay lại”, Trương Bá Chi kể lại.

Câu chuyện khiến các khách mời tại trường quay không khỏi bất ngờ. Diễn viên Lưu Gia Linh đã trực tiếp hỏi lại: “Trong nhà thật sự không có ai sao?”. Trương Bá Chi đáp: “Thật sự không có ai cả”. Lưu Hiểu Khánh tiếp tục: “Cô ấy kể rất nhiều chi tiết, tôi cảm thấy những gì cô ấy nói là thật”.

Sau khi đoạn chia sẻ được lan truyền, từ khóa liên quan đến câu chuyện của Trương Bá Chi nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa. Song cũng có không ít ý kiến nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, cho rằng với điều kiện kinh tế của nữ diễn viên, việc không có người hỗ trợ là khó xảy ra. Một số khác còn nhắc lại những phát ngôn trước đây của cô, cho rằng lời kể hiện tại có chi tiết chưa thống nhất. Trương Bá Chi sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Hong Kong từ cuối thập niên 1990. Về đời tư, cô từng kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong vào năm 2006. Cặp đôi có hai con trai trước khi ly hôn vào năm 2011. Sau đổ vỡ hôn nhân, Trương Bá Chi lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc con cái và hoạt động nghệ thuật chọn lọc. Năm 2018, Trương Bá Chi thông báo sinh con trai thứ ba nhưng không công khai danh tính cha đứa trẻ. Hiện tại, nữ diễn viên là mẹ của ba con trai và nhiều lần chia sẻ mong muốn dành phần lớn thời gian cho gia đình.

