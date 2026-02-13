Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Sao quốc tế 13/02/2026 15:50

Sự tái hợp của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trong dự án cổ trang "Đường cung kỳ án" đang thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Sự tái hợp của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trong dự án cổ trang "Đường cung kỳ án" đang thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Tuy nhiên, điều khiến bộ đôi này được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở tác phẩm mới, mà còn ở hành trình hợp tác kéo dài qua 4 dự án, cho thấy sự ăn ý ngày càng rõ nét trong diễn xuất.

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác - Ảnh 1

Lần xuất hiện chung đầu tiên của hai diễn viên là trong phim cổ trang “Ngọc lâu xuân”. Khi đó, tuyến vai của Vương Tinh Việt chưa thực sự nổi bật, nhưng sự tương tác tự nhiên giữa hai diễn viên đã để lại thiện cảm với người xem. Đến “Châu sinh như cố”, cả hai có thêm đất diễn để thể hiện chiều sâu cảm xúc, tạo nên mối quan hệ nhân vật nhiều day dứt. Sự phối hợp này tiếp tục được khai thác trong “Ninh an như mộng”, nơi khán giả đánh giá cao khả năng xử lý tâm lý và phản ứng diễn xuất của bộ đôi.

Qua từng dự án, Bạch Lộc duy trì thế mạnh ở những vai diễn giàu nội tâm, trong khi Vương Tinh Việt cho thấy sự tiến bộ về tiết tấu và biểu cảm. Sự bổ trợ lẫn nhau giúp các cảnh chung trở nên mạch lạc và thuyết phục, tạo nên cảm giác quen thuộc cho người xem. Chính yếu tố này góp phần hình thành hình ảnh một cặp diễn viên có khả năng phối hợp ổn định qua nhiều tác phẩm.

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác - Ảnh 2

Dự án mới mang tên “Đường cung kỳ án” tiếp tục đánh dấu lần tái hợp thứ 4 của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt. Bộ phim khai thác yếu tố trinh thám - cung đình, xoay quanh hành trình điều tra những vụ án bí ẩn trong hoàng cung. Dù được quan tâm về nội dung, tác phẩm lần này còn được xem như bước nối trong chuỗi hợp tác của bộ đôi, nơi sự ăn ý đã trở thành điểm nhấn quen thuộc.

Cặp đôi được đánh giá có sự trưởng thành rõ rệt qua các vai diễn. Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ cạnh tranh cao, việc hai diễn viên trẻ liên tục tái hợp qua nhiều dự án là điều không phổ biến. Hành trình đồng hành của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt vì thế nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả, không chỉ ở chất lượng tác phẩm mà còn ở sự phát triển lâu dài của một cặp diễn viên có khả năng tạo dấu ấn chung trên màn ảnh.

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Ngay khi lên sóng trên kênh CCTV-8, Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh nhanh chóng ghi nhận mức rating ấn tượng 2,1, vững vàng đứng đầu khung giờ vàng. Tuy nhiên, trái ngược với thành tích trên bảng thống kê, phản ứng của khán giả trên mạng xã hội lại hoàn toàn đối lập. Phần bình luận tràn ngập những lời phê phán, và tâm điểm của mọi tranh cãi đều xoay quanh một cái tên nữ chính Bạch Lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp

Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'gây sốt' với loạt ảnh tình tứ trong gameshow

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ 'gây sốt' với loạt ảnh tình tứ trong gameshow

Bắt gặp Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa cùng đi du lịch đầu năm mới

Bắt gặp Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa cùng đi du lịch đầu năm mới

Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang?

Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang?

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?