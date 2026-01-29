Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp

Sao quốc tế 29/01/2026 11:31

Trong bối cảnh làng giải trí ngày càng cạnh tranh, việc duy trì hình ảnh tích cực trong mắt báo giới và nhà sản xuất được xem là thước đo quan trọng phản ánh bản lĩnh nghề nghiệp của nghệ sĩ.

Từ năm 2023 đến 2025, Bạch Lộc liên tục góp mặt trong danh sách Top 5 nghệ sĩ có độ thiện cảm cao trong mắt truyền thông, ghi nhận một hành trình bền bỉ được xây dựng bằng thái độ làm nghề nghiêm túc và sự chân thành nhất quán.

Theo chia sẻ từ nhiều phóng viên theo dõi các dự án của Bạch Lộc, điểm dễ nhận thấy ở nữ diễn viên là sự gần gũi và tinh tế trong ứng xử. Tại một buổi ghi hình, khi được đề nghị chào hỏi gia đình của một nhân viên hậu trường - vốn là người hâm mộ lâu năm, Bạch Lộc không ngần ngại cúi người trước ống kính, kiên nhẫn chờ kết nối và trò chuyện với em nhỏ bằng giọng nói dịu dàng. Chỉ đến khi cuộc gọi kết thúc, cô mới trở lại nhịp làm việc thường ngày. Khoảnh khắc ấy, theo người trong cuộc, cho thấy một “người chị” đúng nghĩa thân thiện và tự nhiên, đặc biệt được các khán giả nhỏ tuổi yêu mến.

Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp - Ảnh 1

Ở khía cạnh công việc, Bạch Lộc được đánh giá cao bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hợp tác. Dù có năm phát sóng tới ba dự án, kéo theo lịch phỏng vấn và tuyên truyền dày đặc, nữ diễn viên vẫn giữ được năng lượng tích cực, cách trò chuyện linh hoạt và cảm giác “không trùng lặp”. Nhiều phóng viên cho biết chỉ cần nghe tin tiếp tục phỏng vấn Bạch Lộc đã thấy háo hức, bởi cô luôn sẵn sàng chia sẻ, biết lắng nghe và chủ động tạo không khí cởi mở.

Sự chuyên nghiệp của Bạch Lộc còn thể hiện ở ý thức kỷ luật cao. Trong những buổi làm việc gấp gáp, khi lịch trình bị siết chặt từng phút, nữ diễn viên chủ động trấn an, thậm chí đứng ra “giải vây” cho phóng viên trước áp lực thời gian. Với những người làm nghề, đây không chỉ là hành động lịch thiệp mà còn cho thấy sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau trong môi trường nhiều áp lực.

Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp - Ảnh 2

Đáng chú ý, Bạch Lộc không đặt nặng việc giữ hình tượng một cách cứng nhắc. Khi được đề xuất tham gia các nội dung theo xu hướng, cô sẵn sàng phối hợp, thậm chí chủ động tìm phương án xử lý nếu phát sinh trục trặc kỹ thuật để đảm bảo sản phẩm hoàn chỉnh. Sự linh hoạt và trách nhiệm ấy khiến cô trở thành gương mặt “dễ làm việc”, điều không phải nghệ sĩ nào cũng duy trì được lâu dài.

Tại các sự kiện ngoại tuyến, Bạch Lộc tiếp tục ghi điểm nhờ thái độ đúng giờ, tinh thần tôn trọng ekip và sự quan tâm sau hậu trường. Những tin nhắn cảm ơn gửi lại phóng viên, hay vài phút tranh thủ chụp hình, chào hỏi dù lịch trình dày đặc, được xem là chi tiết nhỏ nhưng tạo nên thiện cảm lớn.

Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

