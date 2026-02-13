Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 13/02/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý khi bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, Chính Ấn xuất hiện, người tuổi Tỵ vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm và hết mình với công việc. Vui đón Tết nhưng bạn cũng không quên sắp xếp thời gian hợp lý để quan tâm tới công việc, đảm bảo mọi thứ vẫn đang hoạt động ổn định. Điều này khiến bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận đóng góp của bạn.

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với nỗ lực đã bỏ ra, những chú Rắn còn có thể yên tâm khi tài chính của mình đang rất vững mạnh. Cả người làm công ăn lương lẫn người kinh doanh đều có tài lộc dồi dào, tạm buông nỗi lo tiền bạc. Đây là thông tin vô cùng đáng mừng, báo hiệu Tết này bạn không còn gánh nặng tài chính nữa.

 

Ngũ hành Mộc sinh Hỏa cũng kéo vận trình tình cảm đi lên nhờ bản mệnh biết dành thời gian cho đối phương, vun vén cho hạnh phúc bé nhỏ của mình. Không khí Tết lan tràn giúp gắn kết mọi người, các thành viên xích lại gần nhau hơn, những khúc mắc trước đó cũng được hóa giải nhanh chóng.

Con giáp tuổi Dậu 

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu phát huy được thế mạnh của mình và có thể gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Bạn cũng truyền cảm hứng cho người khác và hướng tập thể theo một hướng đi mới triển vọng.

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người trẻ tuổi có thể được giới thiệu cho cơ hội làm ăn kinh doanh hoặc hỏi kiến thức mới hữu ích. Đừng ngại khó khăn vất vả, bây giờ bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn càng gặt hái được thành công đáng nể bấy nhiêu.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Bắc sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Con giáp tuổi Hợi 

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, tuổi Hợi nếu có điều gì đó khiến bản thân do dự thì nên tìm hiểu thông tin, bản mệnh sẽ có được những kiến thức quý báu. Đây cũng là ngày để con giáp này trải nghiệm những điều mới mẻ nếu cuộc sống đang nhàm chán.

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuân thủ những quy tắc và những giới hạn là cách để bản mệnh không gặp khó khăn sau này. Con giáp này cũng cần kiềm chế tính cách nóng nảy, gây tổn thương cho người khác khi nói năng thiếu suy nghĩ.

Người độc thân may mắn trong tình duyên, có thể lựa chọn được đối tượng ưng ý. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quá dễ dãi bởi dễ có những mối nguy hiểm tiềm ẩn nếu không thận trọng. Mối quan hệ vợ chồng trong thời gian này cũng rất khăng khít.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài trong 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Bước qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, 3 con giáp Lộc về không ngừng nghỉ, thu lời bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sang nhà hàng xóm chơi, tôi chết lặng khi thấy mặt chồng chị ấy

Sang nhà hàng xóm chơi, tôi chết lặng khi thấy mặt chồng chị ấy

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Con lên 4, chồng bỗng biến thành người khác: Tôi dứt khoát ly hôn để rồi gục ngã trước sự thật anh che giấu

Con lên 4, chồng bỗng biến thành người khác: Tôi dứt khoát ly hôn để rồi gục ngã trước sự thật anh che giấu

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Vợ đi vắng 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi chưa kịp thẩm vấn đã quỵ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ

Vợ đi vắng 3 tháng bỗng bế con đỏ hỏn trở về, anh trai tôi chưa kịp thẩm vấn đã quỵ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đất

Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đất

Đời sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Bảy 14/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Bảy 14/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp sau ngày 14/2/2026

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp sau ngày 14/2/2026

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự

Trong 5 ngày đầu tháng 1 âm lịch (mùng 1, 2, 3, 4, 5 Tết), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Cuối ngày hôm nay (13/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay (13/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc