Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 12/02/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài trong 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), Chính Ấn xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn cho thấy trong công việc, sự khéo léo của bản mệnh là thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng thời cơ này để giải quyết rất nhiều vấn đề hiện tại, tăng tốc tiến mạnh mẽ về phía trước. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời điểm này, dù công việc khá bận rộn nhưng bù lại thu nhập ổn định nên tuổi Thìn đỡ phải mệt mỏi cân đối chi tiêu hàng ngày. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, với tinh thần trách nhiệm cao nên được cấp trên đánh giá tốt.

 

Về mặt tình cảm, đây là lúc bạn và người ấy nên thật sự thư giãn. Đừng đặt nhiều kì vọng để rồi gây áp lực cho nhau. Nếu đang có điều gì khúc mắc, tốt nhất hãy cho nhau không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo, điều hòa lại mối quan hệ.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), tuổi Dần được Thiên Ấn chiếu cố nên phong thái làm việc được cải thiện rõ rệt. Bạn ăn nói đúng mực, có tiếng nói trong cơ quan, nói được làm được nên sẽ được đồng nghiệp đánh giá cao. Hy vọng Dần không cao ngạo, luôn khiêm tốn bởi quý nhân chỉ đến với những người biết thân biết phận. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tiền bạc không quá tệ. Ai buôn bán kinh doanh sẽ có thêm nhiều khách hàng, doanh thu tăng đáng kể, may mắn không tự nhiên mà có nên hãy nói lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình.

 

Tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ ngũ hành Thủy sinh Mộc. Nếu như một năm vừa qua bạn và gia đình sống rất khỏe mạnh, thì đó là một năm thành công và tuyệt vời. Tuổi này đừng mong cầu chi cao sang, tử vi thấy các bạn vẫn yên ổn, gia đình không quá bế tắc, vẫn may mắn hơn bao người.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), dù có bận rộn đến mấy tuổi Mùi cũng cố gắng sắp xếp cuộc hẹn với bạn bè nhé, nhờ Tam Hội bạn sẽ nhận ra họ là món quà quý giá trong cuộc sống của bạn! Hãy giữ những người bạn thân bên cạnh mình, bởi họ chính là những người cho bạn lời khuyên tốt nhất. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể con giáp tuổi Mùi sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời hơn nhờ sự giúp sức của Thiên Ấn. Nếu bạn vẫn chưa có một mục tiêu cụ thể hay chưa xác định được bản thân nên bắt đầu từ đâu, hãy tập trung lên kế hoạch trước tiên. 

Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho thấy nỗ lực cải thiện sức khỏe của bạn đã có kết quả. Mọi thứ không đến như là một vận may mà thực tế bạn đã phải không ngừng điều chỉnh bản thân và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan đến chế độ dinh dưỡng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng 2/2026, 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý

Nửa cuối tháng 2/2026, 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý trong nửa cuối tháng 2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 1 giờ 3 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'