Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 12/02/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài trong 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), Chính Ấn xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn cho thấy trong công việc, sự khéo léo của bản mệnh là thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng thời cơ này để giải quyết rất nhiều vấn đề hiện tại, tăng tốc tiến mạnh mẽ về phía trước. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời điểm này, dù công việc khá bận rộn nhưng bù lại thu nhập ổn định nên tuổi Thìn đỡ phải mệt mỏi cân đối chi tiêu hàng ngày. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, với tinh thần trách nhiệm cao nên được cấp trên đánh giá tốt.

 

Về mặt tình cảm, đây là lúc bạn và người ấy nên thật sự thư giãn. Đừng đặt nhiều kì vọng để rồi gây áp lực cho nhau. Nếu đang có điều gì khúc mắc, tốt nhất hãy cho nhau không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo, điều hòa lại mối quan hệ.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), tuổi Dần được Thiên Ấn chiếu cố nên phong thái làm việc được cải thiện rõ rệt. Bạn ăn nói đúng mực, có tiếng nói trong cơ quan, nói được làm được nên sẽ được đồng nghiệp đánh giá cao. Hy vọng Dần không cao ngạo, luôn khiêm tốn bởi quý nhân chỉ đến với những người biết thân biết phận. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tiền bạc không quá tệ. Ai buôn bán kinh doanh sẽ có thêm nhiều khách hàng, doanh thu tăng đáng kể, may mắn không tự nhiên mà có nên hãy nói lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình.

 

Tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ ngũ hành Thủy sinh Mộc. Nếu như một năm vừa qua bạn và gia đình sống rất khỏe mạnh, thì đó là một năm thành công và tuyệt vời. Tuổi này đừng mong cầu chi cao sang, tử vi thấy các bạn vẫn yên ổn, gia đình không quá bế tắc, vẫn may mắn hơn bao người.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), dù có bận rộn đến mấy tuổi Mùi cũng cố gắng sắp xếp cuộc hẹn với bạn bè nhé, nhờ Tam Hội bạn sẽ nhận ra họ là món quà quý giá trong cuộc sống của bạn! Hãy giữ những người bạn thân bên cạnh mình, bởi họ chính là những người cho bạn lời khuyên tốt nhất. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể con giáp tuổi Mùi sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời hơn nhờ sự giúp sức của Thiên Ấn. Nếu bạn vẫn chưa có một mục tiêu cụ thể hay chưa xác định được bản thân nên bắt đầu từ đâu, hãy tập trung lên kế hoạch trước tiên. 

Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho thấy nỗ lực cải thiện sức khỏe của bạn đã có kết quả. Mọi thứ không đến như là một vận may mà thực tế bạn đã phải không ngừng điều chỉnh bản thân và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan đến chế độ dinh dưỡng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng 2/2026, 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý

Nửa cuối tháng 2/2026, 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý trong nửa cuối tháng 2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Sống khỏe 2 giờ 33 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 13/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Thần May Mắn mỉm cười sau ngày 13/2/2026, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Tinh nâng đỡ, tài vận hanh thông, nhận liên tiếp tin vui liên quan đến tiền, lộc lá nở hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Tinh nâng đỡ, tài vận hanh thông, nhận liên tiếp tin vui liên quan đến tiền, lộc lá nở hoa

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực sau ngày 12/2/2026

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực sau ngày 12/2/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/2/2026, 3 con giáp giàu có hơn người, chuyển mình đột phá, nhà đầy vàng bạc, sống trong an nhàn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/2/2026, 3 con giáp giàu có hơn người, chuyển mình đột phá, nhà đầy vàng bạc, sống trong an nhàn