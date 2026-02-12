Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Sống khỏe 12/02/2026 11:30

Không chỉ dừng lại ở vai trò là 'linh hồn' của món gà luộc kinh điển, lá chanh còn là một túi mật mã dinh dưỡng với hàm lượng tinh dầu và chất chống oxy hóa đậm đặc. Đằng sau hương thơm thanh tao ấy là nguồn dược tính mạnh mẽ, từ khả năng giải cảm tức thì đến những liệu pháp chăm sóc sắc đẹp thuần tự nhiên.

Chanh là loài thực vật quen thuộc, được trồng làm gia vị và dược liệu. Quả chanh được sử dụng phổ biến hơn nên nhiều người chưa biết lá chanh có tác dụng gì. Không những là gia vị giúp ngon miệng mà lá chanh còn là vị thuốc chữa bệnh cực kỳ hiệu quả.

Lá gia vị 'quốc hồn quốc túy' của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là 'thần dược' giải độc, dưỡng sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của lá chanh đối với sức khỏe 

Cải thiện hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi

Lá chanh có khả năng kích thích các enzym tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp quá trình phân giải thức ăn diễn ra trơn tru. Đối với những người thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu hoặc co thắt dạ dày, việc sử dụng lá chanh trong món ăn hoặc uống trà lá chanh giúp làm dịu cơ trơn ống tiêu hóa. Đặc tính chống viêm của lá chanh còn hỗ trợ giảm bớt các tình trạng viêm nhẹ trong đường ruột, mang lại cảm giác nhẹ nhàng sau mỗi bữa ăn.

Giảm căng thẳng, lo âu và an thần

Mùi hương từ tinh dầu lá chanh có tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, giúp giải phóng các hormone "hạnh phúc" như serotonin. Việc hít hà mùi thơm của lá chanh tươi hoặc sử dụng tinh dầu lá chanh trong không gian sống giúp làm chậm nhịp tim, ổn định huyết áp và xua tan mệt mỏi sau một ngày làm việc áp lực. Đây là liệu pháp mùi hương tự nhiên tuyệt vời cho những người mắc chứng mất ngủ hoặc lo âu kéo dài.

Lá gia vị 'quốc hồn quốc túy' của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là 'thần dược' giải độc, dưỡng sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch

Các hợp chất flavonoid có trong lá chanh đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền của thành mạch máu. Chúng giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa và hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn, từ đó giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định. Việc bổ sung lá chanh vào chế độ ăn giúp giảm áp lực cho tim, góp phần ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch về lâu dài.

Chăm sóc tóc và phục hồi da đầu

Từ xa xưa, lá chanh đã được phụ nữ Việt sử dụng như một loại "dầu gội" thảo dược giúp tóc đen mượt và chắc khỏe. Các tinh dầu và axit hữu cơ trong lá chanh có khả năng tẩy sạch gàu, ngăn ngừa nấm da đầu và kích thích các nang tóc phát triển. Gội đầu bằng nước lá chanh không chỉ giúp tóc có mùi thơm thanh khiết mà còn phục hồi những hư tổn do hóa chất, giúp mái tóc bồng bềnh và giảm gãy rụng rõ rệt.

Lá gia vị 'quốc hồn quốc túy' của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là 'thần dược' giải độc, dưỡng sinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số bài thuốc dân gian từ lá chanh

Trị cảm lạnh: Dùng 5g lá chanh và 3g gừng tươi, đun với 400ml nước đến khi còn 100ml. Pha thêm chút đường và uống trong 3-5 ngày.

Xông hơi giải cảm: Dùng lá bưởi, bạc hà, tỏi, sả, lá chè tươi và hoa cúc tần. Đun sôi hỗn hợp để xông hơi trong vài phút giúp thông khí, giảm các triệu chứng cảm.

Trị cảm sốt không ra mồ hôi: Sắc 30g lá chanh khô hoặc 10g lá chanh tươi lấy nước uống.

Hỗ trợ trị hen phế quản: Sắc 35g lá chanh khô với 15g dây tơ hồng cùng ba bát nước, đun còn một bát. Chia uống 2-3 lần mỗi ngày, dùng liên tục trong khoảng 10 ngày.

Trị mụn nhọt chưa lên mủ: Dùng 10g lá chanh khô, 10g tinh chất than tre và 8g lá gai; tán nhuyễn thành bột. Rắc lên vùng da bị mụn nhọt, băng lại 10 phút. Thực hiện 2 lần/ngày.

Dùng nước lá chanh đun đặc: Trị dứt điểm sâu răng, ê buốt, hôi miệng lâu năm và viêm lợi

Dùng nước lá chanh đun đặc: Trị dứt điểm sâu răng, ê buốt, hôi miệng lâu năm và viêm lợi

Các bệnh về răng miệng không những gây đau đớn, khó chịu mà còn gây ảnh hưởng nặng nề tới chất lượng cuộc sống của chúng ta.

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