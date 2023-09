Thường xuyên dùng lá chanh ăn cùng gà luộc mà không biết đến tác dụng này thì phí cả đời

Nhắc đến món gà luộc thì không thể thiếu lá chanh, tuy nhiên không phải ai cũng biết loại rau gia vị này còn có khả năng chữa ho do lạnh, cảm sốt không ra mồ hôi, đồng thời hỗ trợ điều trị hen phế quản.

Bài thuốc chữa bệnh từ lá chanh

Có rất nhiều bài thuốc từ lá chanh giúp trị cảm ho, đau đầu, viêm phế quản và một số bệnh thường gặp vào mùa lạnh.

- Chữa ho do lạnh: Bạn chuẩn bị khoảng 5g lá chanh tươi, 3g gừng tươi. Sau đó đem rửa sạch lá chanh, gừng tươi thì thái lát rồi cho vào nồi sắc với 400ml nước đến khi còn 100ml là được. Dùng nước này uống mỗi ngày 3 lần, liên tục trong khoảng 3-5 ngày sẽ giúp chữa ho do lạnh cực an toàn và hiệu quả.

Bài thuốc từ lá chanh giúp trị cảm ho hiệu quả - Ảnh: Internet

- Chữa ho do viêm phế quản: Cho 35g lá chanh khô, 15g dây tơ hồng vào chảo, sao vàng rồi sắc với 3 bát nước đến khi còn 1 bát thì tắt bếp. Dùng nước lá chanh khô mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 bát. Áp dụng phương pháp này trong khoảng 10 ngày sẽ thấy tình trạng bệnh được cải thiện đáng kể.

- Chữa nhức đầu do cảm lạnh: Chuẩn bị 1 nắm lá chanh tươi, một ít lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi đun sôi với bạc hà, sả và tỏi. Sau đó dùng hỗn hợp nước này đem xông để ra mồ hôi. Xông đến khi nước hết nóng thì lấy nước này tắm sẽ giúp chữa nhức đầu, giải cảm nhanh chóng.

Bạn có thể dùng cả lá chanh tươi và khô để trị bệnh mùa lạnh - Ảnh: Internet

- Chữa cảm sốt không ra mồ hôi: Lá chanh tươi 10g đem rửa sạch rồi sắc lấy nước uống. Dùng 2-3 lần mỗi ngày sẽ giúp trị chứng cảm sốt không ra mồ hôi hiệu quả, bạn sẽ thấy cơ thể đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

- Làm thức uống giải nhiệt, mát gan: Bên cạnh tác dụng chữa cảm ho, bạn có thể dùng nước lá chanh để thanh nhiệt, thải độc gan. Cách làm rất đơn giản, bạn dùng 12g lá chanh tươi, 12g lá gai và 12 lá cối xay (các vị đều khô) cho vào nồi sắc với 3 bát nước còn 1 bát. Chia nước này làm 2 phần uống trong ngày trước bữa sáng và tối.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà lá chanh mang lại cho sức khỏe của bạn, đừng bỏ qua loại gia vị này nhé!