Hóa ra trước giờ nhà bạn chỉ toàn ăn bã vì thường xuyên luộc rau không đúng cách

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , rau luộc rất tốt cho sức khỏe , nhưng không phải loại rau nào cũng có thể chế biến theo cách này. Một số loại rau khi luộc sẽ mất đi những dưỡng chất quý giá vốn có và món ăn lúc này chẳng mang lại chút lợi ích nào cho cơ thể.

Bắp cải là thực phẩm bạn không thể bỏ qua trong chế độ dinh dưỡng của mình, đặc biệt là với những người mắc các vấn đề về tim mạch. Nhờ hàm lượng lớn vitamin A và vitamin P mà bắp cải có khả năng giúp mạch máu bền vững và bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Hàm lượng lớn canxi, carotenoid, vitamin C, vitamin K, axit folic và sắt trong rau cải bó xôi có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa loãng xương, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư… Thường xuyên ăn loại rau này rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn không nên luộc cải bó xôi vì sẽ khiến lượng dưỡng chất có trong thực phẩm này “không cánh mà bay”.

Bên cạnh đó, bắp cải còn chứa nhiều chất chống ung thư như sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và Indol -33 carbinol… Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin và các chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi. Thay vào đó, bạn nên hấp bắp cải để sử dụng.

Cải xoăn

Cải xoăn là một trong những thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng mỗi ngày. Nhiều chị em thường luộc cải xanh để ăn nhưng lại không hề biết rằng phương pháp chế biến này đã làm mất đi hầu hết những chất dinh dưỡng trong loại rau này.

Súp lơ xanh

Đây là loại thực phẩm giàu sắt, protein, canxi, crom, carbohydrate, vitamin A và vitamin C giúp ngăn ngừa táo bón, tăng sức đề kháng, tăng cường trí nhớ… Tuy nhiên, nếu bạn thường dùng súp lơ xanh luộc thì chẳng khác nào đang ăn bã. Để bảo toàn giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này, bạn nên hấp và sử dụng mỗi ngày.

Súp lơ xanh khi luộc sẽ mất đi một phần vitamin có trong nó - Ảnh: Internet

Đậu Hà Lan

Theo các nghiên cứu, hàm lượng coumestrol - một loại dưỡng chất thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng giảm nguy cơ mắc ung thư hiệu quả. Thường xuyên ăn đậu Hà Lan mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày.

Đậu Hà Lan thường được nhiều người luộc để ăn nhưng cách làm này đã vô tình làm mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu.

Đậu Hà Lan rất ngon và bổ dưỡng nhưng đừng luộc nhé! - Ảnh: Internet

Một số nguyên tắc khi luộc rau

Để rau luộc không mất đi dưỡng chất vốn có, bạn nên tránh ngâm rau quá lâu, nên luộc ít nước và rút ngắn thời gian chế biến.