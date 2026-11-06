Nóng: Khởi tố người phụ nữ lái ô tô chèn ép, tông ngã thai phụ ở Lào Cai

Sang là nữ tài xế lái xe VF3 có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên (P.Lào Cai).

Theo thông tin báo Thanh Niên , ngày 5.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (36 tuổi, trú tại P.Lào Cai) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (36 tuổi, trú tại P.Cam Đường, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy điện.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1.11, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân (P.Lào Cai), Sang điều khiển ô tô nhãn hiệu Vinfast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T di chuyển về phía trước.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Thấy chị P.T.T điều khiển xe máy điện vượt lên vỉa hè rồi vòng xuống đường và dừng tại khu vực đèn đỏ, Sang tiếp tục điều khiển ô tô tiến lên áp sát xe máy điện. Sau đó, Sang húc vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường.

Cơ quan công an xác định, chị P.T.T đang mang thai. Sau va chạm, chị T. đến điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin báo VTC News, làm việc với công an, Võ Tuyết Sang thừa nhận đã đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở chị T. di chuyển. Nữ tài xế khai hành động này xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên tranh cãi và bản thân muốn tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ.

Thực nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Vụ việc sau đó được cơ quan chức năng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ diễn biến và hành vi của những người liên quan.

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.