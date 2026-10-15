Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 15/10/2026 08:45

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú tại xã Ia Ly, Gia Lai) để điều tra về tội Giết người .

Theo thông tin báo Lao Động, chiều 14.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến vụ nữ sinh viên bị sát hại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng để tiếp tục tập trung điều tra làm rõ vụ án, xử lý theo quy định pháp luật và tham mưu các thủ tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phía bị hại, gia đình bị hại.

Tối 12.10, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin tại Khu ký túc xá của Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp tại Gia Lai (địa chỉ số 02 Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ án “Giết người” khiến chị S.K (SN 2006), là nữ sinh viên quốc tịch Lào đang theo học tại trường này, tử vong.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy xét làm rõ đối tượng và triển khai thu thập tài liệu chứng cứ tại hiện trường...

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh - Ảnh 1
Đối tượng Phúc bị tạm giam, khởi tố để điều tra vụ án sát hại nữ sinh viên. Ảnh: Báo Lao Động. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 9.2024 thông qua mạng xã hội Facebook, chị S.K quen biết với Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú thôn Ia Lâm, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai; chỗ ở: Hẻm 43 Trần Nhật Duật, phường Diên Hồng) và nảy sinh mối quan hệ tình cảm.

Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Phúc cho rằng chị S.K có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông, bực tức.

Theo thông tin báo Dân trí, tối 12.10, sau khi nhậu cùng bạn bè, Phúc đến ký túc xá của chị S. tại phường Hội Phú, Gia Lai. Thấy cửa phòng đóng kín, Phúc dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa rồi xông vào bên trong, dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người chị S.. Gây án xong, Phúc rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Sau khi được Công an tỉnh Gia Lai vận động, Phúc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Phúc. Ngày 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Phúc về tội “Giết người” quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, sau chầu nhậu, Phạm Minh Phúc mang theo dao tìm đến khu ký túc xá nơi bạn gái sinh sống xông vào đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong. Gây án xong, Phúc đến Cơ quan Công an đầu thú.

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