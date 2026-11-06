Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm 1,5 triệu/lượng

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 6/11, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1,5 triệu đồng khi mua vào xuống 138 triệu đồng/lượng và bán ra còn 141 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng, đưa chiều mua vàng miếng SJC xuống 137,5 triệu đồng và bán ra 140,5 triệu đồng... Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng khi còn mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào xuống 137,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng...

Theo báo cáo mới nhất từ ​​Ngân hàng Thế giới, giá vàng dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức cao kỷ lục cho đến năm 2027, nhưng các nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào sự tăng trưởng bùng nổ và biến động mạnh mẽ như năm 2026.

Theo thông tin báo Dân Việt , giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới thời điểm 6 giờ 30 phút ngày 6/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.079 USD/ounce, giảm mạnh 48 USD/ounce so với trưa qua và tăng 13 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Trong báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10, các nhà phân tích của Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 4.600 USD/ounce trong năm nay, tăng 33,6% so với năm 2025. Tuy nhiên, ngân hàng dự kiến ​​giá sẽ giảm 7,6% xuống mức trung bình 4.250 USD/ounce vào năm 2027, tiếp theo là mức giảm 5,9% xuống còn 4.000 USD vào năm 2028.

Triển vọng lần này có phần ảm đạm hơn so với dự báo hồi tháng 4 của ngân hàng, vốn dự đoán giá vàng trung bình ở mức 4.700 USD/ounce trong năm nay và 4.300 USD/ounce vào năm 2027.

Mặc dù các nhà phân tích dự đoán kim loại quý này sẽ giảm đà tăng trưởng, nhưng dự báo của họ cho thấy giá sẽ vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử do sự bất ổn địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư tiếp tục hỗ trợ giá trị trong dài hạn.

Ngân hàng Thế giới dự báo chỉ số giá kim loại quý tổng quát sẽ tăng gần 40% trong năm nay trước khi giảm 8,3% vào năm 2027 và giảm thêm 6% vào năm 2028. Mặc dù có sự điều chỉnh dự kiến, giá cả được dự đoán vẫn sẽ cao hơn gấp ba lần mức trung bình từ năm 2015 đến năm 2019.

Quan điểm tương đối thận trọng này xuất hiện trong bối cảnh thị trường vàng đang chật vật để phục hồi sau đợt tăng giá lịch sử đẩy giá lên mức cao kỷ lục hồi đầu năm nay.

Ngân hàng Thế giới ghi nhận giá vàng giảm 5% trong quý III/2026 và áp lực bán tiếp tục kéo dài đến tháng 10. Ngân hàng cũng lưu ý rằng lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và đồng USD mạnh hơn đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, cùng với các động thái tương tự của các ngân hàng trung ương lớn khác, đã tạo ra những trở ngại đáng kể cho các tài sản không sinh lời như vàng và bạc. Đồng thời, sự dịch chuyển mạnh mẽ trong các vị thế đầu cơ tăng giá đã làm gia tăng áp lực bán ra gần đây.

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng các yếu tố cơ bản của vàng vẫn tương đối ổn định, đặc biệt là khi các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính của họ.