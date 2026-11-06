Trong 20 ngày cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp làm gì cũng thành công mỹ mãn, lộc rơi đầy tay, thành đại gia khét tiếng

Trong 20 ngày cuối tháng 11 dương lịch, tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất.

Người làm công ăn lương thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Chỉ cần bản mệnh cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trắc ngại như trước. Những rắc rối, hiểu lầm, hoài nghi về nửa kia đều được hóa giải. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 20 ngày cuối tháng 11 dương lịch, Lục Hợp cục trợ mệnh cho thấy Mùi biết cách sắp xếp công việc êm đẹp nên bạn không còn gặp nhiều vấn đề rắc rối. Dù có chuyện gì cũng hãy giữ cái đầu lạnh để tiếp tục cố gắng trong công việc. Trời Phật chứng giám cho sự nỗ lực của bạn, một thời gian nữa bạn sẽ thấy được tin vui tìm về với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài đem tới tiền bạc cho đương số. Bạn không phụ thuộc vào bất cứ công việc nào mà luôn dặn mình phải cố gắng hơn nữa để nguồn tiền về tay được linh động. Đừng ngại bỏ tiền ra đầu tư cho công việc hiện tại vì thành quả mà nó đem lại cho bạn không hề nhỏ.

Nay cũng là ngày thích hợp để hẹn hò hoặc quan tâm tới sức khỏe, đời sống tinh thần của người thân trong nhà. Mùi là người biết chia sẻ với những người xung quanh và thích chọc cười những người xung quanh, ai ở bên bạn cũng cảm thấy thoải mái.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 20 ngày cuối tháng 11 dương lịch, tuổi Hợi được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Hợi nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân Tuổi Hợi nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của tuổi Hợi khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Hợi và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

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