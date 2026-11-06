Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, tiền đẻ ra tiền, làm ăn phát tài, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 06/11/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm 1 hưởng 10, tiền đẻ ra tiền, làm ăn phát tài, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ khi bước qua tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Bước qua tháng 10 âm lịch, nguồn thu nhập chính và phụ của tuổi Tỵ đều đang tăng tiến. Đặc biệt, người kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi.

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, tiền đẻ ra tiền, làm ăn phát tài, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt công danh sự nghiệp, chỉ cần con giáp này tận dụng tối đa khả năng của mình là có thể nắm bắt được những lợi thế đang sẵn có. Cũng nhờ tinh thần trách nhiệm cao nên cấp trên rất hài lòng về bản mệnh và có thể giao thêm trọng trách mới.

Con giáp tuổi Dậu 

 

Bước qua tháng 10 âm lịch, Chính Quan giúp tuổi Dậu may mắn hơn rất nhiều trong chuyện làm ăn, đặc biệt là những bạn đang thi cử, học hành, xin việc, thăng quan tiến chức. Đường công danh rộng mở, khuyên Dậu cứ mạnh dạn phấn đấu và chăm chỉ thu nạp kiến thức cho mình trong thời gian vàng này.

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, tiền đẻ ra tiền, làm ăn phát tài, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tiền bạc, những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng được nhiều lộc, có khách hàng khen ngợi. Tuy nhiên sức khỏe của bạn có phần đáng ngại nên đừng chủ quan, hãy dùng tiền để chăm sóc sức khỏe chu đáo trong thời gian này.

Con giáp tuổi Tý 

Bước qua tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Tý luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, tiền đẻ ra tiền, làm ăn phát tài, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn với Tuổi Tý là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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